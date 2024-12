Caso Resinovich: l'amico Claudio Sterpin chiarisce il loro codice segreto

Screen "Chi l'ha visto?"

Ascolta ora 00:00 00:00

Liliana Resinovich aveva una relazione extraconiugale? È questa una delle grandi domande, che potrebbe aver a che fare con il caso della donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta, coperta da sacchi neri, in un luogo poco accessibile e sporco tre settimane più tardi.

Gli inquirenti, nella prima indagine, hanno creduto di sì: Lilly avrebbe avuto una relazione con l’anziano maratoneta Claudio Sterpin, tanto da giustificare il presunto suicidio con un “imbuto emotivo”, nel quale la donna sarebbe incappata, nel dubbio se lasciare il marito Sebastiano Visintin. Che, per inciso, non crede alla relazione extraconiugale.

Ora non soltanto si indaga per omicidio, ma spuntano sempre nuovi elementi che inducono l’opinione pubblica a pensare che la relazione ci fosse. Uno per tutti: l’acquisto di un set di lenzuola di flanella con la carta di credito di Liliana Resinovich, lenzuola che Sterpin ha sempre affermato essere state comprate per il momento in cui avrebbero dovuto vivere insieme.

Naturalmente starà agli inquirenti stabilire cosa sia accaduto (la perizia sulla nuova indagine sarà depositata a gennaio), ma i consulenti della famiglia della donna hanno recuperato le infinite chat tra Resinovich e Sterpin: centinaia di messaggi scritti con un codice segreto. “ Lei era convinta di essere controllata dal marito, motivo per cui abbiamo inventato il gioco di mettere l’1 per l’A, il 2 per la B, il 3 per la C, l’11 per la M e via dicendo ”, ha spiegato l’anziano atleta a “Chi l’ha visto?”.

Pare che la donna abbia cancellato le chat, chiedendo all’amico speciale di fare lo stesso. Sterpin ha descritto i messaggi come “ il discorso di due persone che volevano raccontarsi le loro storie senza che gli altri capissero ”. Quindi i numeri “ 3 1 11 ” avrebbero avuto il significato di “ Ciao amore mio ”, “ Bg ” di “ buongiorno ”, “ Bn ” di “ buonanotte ”, “ Id ” di “ idem ovvero tutto quello che tu mi hai detto te lo rendo ”, “ Ch ” di “ chiama ”, “ asti ” di “ astinenza personale nel non vederti ”. Ci sarebbe anche “ ocio ”, cioè “occhio” in dialetto triestino, una richiesta di prestare attenzione a non farsi male, perché l’inizio della loro convivenza avrebbe potuto slittare di giorni.

Io sono convinto che lui la controllasse anche per telefono

”, ha aggiunto Sterpin. Il concetto era stato espresso talvolta in passato anche dalla famiglia di Liliana Resinovich, che ad esempio aveva raccontato come in un’occasione, avessero incontrato Visintin al supermercato inaspettatamente.