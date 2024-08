Roma, 75enne trovata strangolata in casa. Sospetti sul marito 82enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Castelnuovo di Porto, nell’hinterland romano, a causa del presunto femminicidio di una donna di 75 anni della quale non sono ancora state diffuse le generalità. Il corpo è stato rinvenuto dai carabinieri alle 8.30 di questa mattina nella sua casa in via Bellavista. All’interno dell’appartamento era presente il marito, un uomo di 82 anni che è stato tradotto in caserma per l’interrogatorio di rito davanti al pm di turno del tribunale di Tivoli.

Come riporta Roma Today, ad allertare le forze dell’ordine sarebbero state le grida di aiuto provenienti dall’abitazione. A intercettarle sarebbero stati dei vicini, che hanno subito provveduto a contattare i carabinieri chiamando il 112. Al loro arrivo, i militari hanno trovato la 75enne per terra: sul suo corpo evidenti segni di violenza in corrispondenza di braccia e collo. L’82enne sarebbe stato invece in stato confusionale: stando alle prime indiscrezioni, è su di lui che si stanno concentrando i maggiori sospetti.

L’ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti è quella del femminicidio. Si ipotizza infatti che sia avvenuta un’aggressione fisica al culmine di una lite. Tuttavia non è stata trovata la presunta arma del delitto.

Se l’ipotesi del femminicidio venisse confermata, stando ai dati degli ultimi giorni, la 75enne sarebbe la 24esima vittima del 2024 e in generale la 61esima donna uccisa in Italia quest’anno.

News in aggiornamento