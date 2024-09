Choc a Parma, trovati i resti di un neonato nel giardino di una villetta

La villetta dove sono stati trovati i resti dei due neonati

I resti di un neonato sono stati trovati nel giardino di una villetta a Vignale, nella frazione di Traversetolo, un comune di circa 600 abitanti in provincia di Parma. Lo scorso 9 agosto, nel cortile della stessa abitazione, era stato rinvenuto il cadavere di un altro bambino, anche lui morto a poche ore dalla nascita. Sulla vicenda stanno indagando nel massimo riserbo i carabinieri, compresi i Ris, coordinati dalla Procura di Parma.

La scoperta choc

Il macabro ritrovamento sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. Il condizionale è d'obbligo poiché non vi sono conferme ufficiali da parti di fonti inquirenti. A quanto trapela, il corpicino del neonato sarebbe stato riesumato in seguito a una segnalazione pervenuta ai militari dell'Arma nell'ambito dell'attività investigativa avviata ad agosto. Secondo quanto si apprende, i resti del bimbo sarebbero relativi a un decesso molto più datato nel tempo rispetto al primo caso emerso e si tratterebbe di sole ossa. Motivo per il quale, al momento, non è possibile stabilire il sesso e determinare la cronologia della morte.

L'autopsia sul primo neonato

Quanto al neonato trovato senza vita ad agosto, gli esiti preliminari dell'autopsia avrebbero stabilito che si tratta di un maschietto, nato vivo e deceduto subito dopo il parto. Anche in questo caso, però, non sono state chiarite le cause del decesso. Tuttavia dall'esame del Dna gli investigatori sono riusciti a risalire ai genitori del bimbo. Come anticipa il Corriere della Sera, la madre è una ventiduenne del posto, così come il padre. Entrambi sarebbero stati già identificati, ma dagli uffici della Procura nulla trapela riguardo a quest'ultima indiscrezione. Degli accertamenti autoptici si occupano il medico legale Valentina Buggelli e un fetologo.

Il sindaco: "Comunità sconvolta dal ritrovamento"

La tragica e macabra notizia ha generato sgomento tra i residenti. " Già è una notizia complessa e particolare che ha sconvolto l'intera comunità, e se questa seconda notizia, di cui a oggi non abbiamo né conferme né smentite da parte di nessuno, venisse confermata direi che il quadro generale si fa ancora più tragico e agghiacciante, quindi ci auguriamo che gli inquirenti che stanno lavorando a questo caso possano fare chiarezza quanto prima ", ha detto il sindaco di Traversetolo, Simone Dall'Orto, commentando ai microfoni dell'emittente TvParma la notizia diffusa nel corso della trasmissione Quarto Grado.

Non ci siamo fatti nessuna idea,

anche perché è una cosa talmente grande, talmente grossa, che è difficile da commentare. Sicuramente tante persone sono rimaste, come il sottoscritto, senza parole. Però non c'è commento sufficiente per descrivere tutto questo

- ha aggiunto -".