Uccisa a colpi di mazza da baseball dal marito: il massacro choc a Salsomaggiore

Choc a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Una donna straniera di 66 anni, Meena Kumari, è morta dopo essere stata picchiata a sangue dal marito con una mazza da baseball. Vani i tentativi di soccorso da parte del 118, il decesso è sopraggiunto prima del trasporto in ospedale. Il marito è stato fermato dai carabinieri e ora si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'aggressione mortale

Stando a quanto riporta l'Ansa, la feroce aggressione si è consumata attorno alle 9.30 di martedì 28 novembre in un appartamento di via Trento, a Salsomaggiore Terme, dove vive la coppia. Il marito, armato con una mazza da baseball, avrebbe colpito ripetutamente alla testa la moglie, anche di fronte ad alcuni familiari. Nel tentativo di sfuggire alle botte la 66enne è uscita in strada, ma lui l'ha raggiunta e ha continuato a colpirla. Le urla disperate hanno attirato l'attenzione di un carabiniere donna, nella circostanza libera dal servizio, che si è precipitata sul posto. La militare è riuscita da sola a bloccare il presunto assassino, poi sono intervenuti gli altri colleghi che lo hanno arrestato. Nonostante l'intervento tempestivo del 118 per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Il sindaco di Salsomaggiore: "Violenza male intollerabile"