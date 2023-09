"Ci ho pensato 5 secondi...", il racconto choc dell'assassino di Michelle

Una versione, quella fornita dall'assassino di Michelle Causo, che non ha mai davvero convinto fino in fondo gli inquirenti: il 17enne ha continuato a presentare il delitto come conseguenza di un diverbio nato per banali questioni di droga e di soldi, ed è ciò che emerge chiaramente dai suoi racconti.

Fino a partire, ad esempio, da quello fatto durante un interrogatorio che si concluse poco dopo la mezzanotte del giorno successivo all'omicidio, giovedì 29 giugno. Numerose affermazioni effettuate dal ragazzino, e riportate da Repubblica, sarebbero già state confutate o comunque non avrebbero trovato conferma a seguito delle indagini degli ultimi due mesi.

Stando alla sua ricostruzione, Michelle spacciava droga, motivo per il quale si trovava a casa sua in data 28 giugno: "Prendevo da lei tre cannette di hashish ogni settimana, pagavo 10 euro" . Ecco perché quel mercoledì l'aveva contattata prima di incontrarla. "Le ho scritto chiedendole del fumo. È arrivata verso le 11.30" . Ma la ragazza sarebbe stata particolarmente fredda fin da subito. "Abbiamo cominciato a parlare del fumo e di quanti soldi le dovevo dare" , racconta il 17enne, "l'avevo avvertita ieri sera dicendole che potevo darle venti euro in meno perché dovevo vedermi con la mia ex per andare al Mc Donald’s" . Michelle, tuttavia, non sarebbe stata disposta a venirgli incontro. "Lei era fissata che le dovevo dare tutto, 35 euro. Io gliel'ho chiesto perché le altre volte mi ha sempre fatto questo favore, questa volta no" , prosegue l'omicida, "credo perché dovesse andare a Napoli".

La situazione sarebbe quindi degenerata. "Dopo ha cominciato ad alzare la voce dicendomi che i soldi le servivano e che ero un cog***ne, allora le ho detto che si faceva troppe canne e non si ricordava" , continua il ragazzino, "io già le avevo detto che non avevo tutti i soldi".

Durante quella conversazione Michelle era rimasta seduta, poi la situazione sarebbe cambiata rapidamente. "Stavo sul piano cucina intento a manipolare l’hashish quando all’improvviso mi sono ritrovato una scacciacani davanti al viso" , spiega agli inquirenti il giovane omicida. "Una pistola che spara a salve, io lo sapevo che Michelle l’aveva, me l’aveva prestata in passato e io ho fatto delle storie su Instagram perché sono un cog***ne" , dice rivolgendosi al magistrato che gli aveva chiesto maggiori informazioni sull'arma, "poi mi ha detto che aveva un amico che poteva modificarla e pensavo fosse già stata modificata".

"Vicino a me c'era un contenitore con posate, coltelli e ho cominciato a farmi trenta domande tutte insieme, tipo morire per cinque grammi di fumo" , prosegue il 17enne. "Ci ho pensato cinque secondi, poi ho ho cominciato ad accoltellarla, lei si muoveva e poi è cascata per terra. Non ricordo dove ma l’ho colpita un po' di volte".