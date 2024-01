Il coltello, il taglierino, l'ultimo post: così Vincenzo ha ucciso Annalisa

Emergono nuovi dettagli sul presunto omicidio-suicidio che ha scosso la piccola comunità di Agropoli, in provincia di Salerno. Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli erano in procinto di separarsi ma fino alla lite che ha scatenato il delitto non c'erano state particolari avvisaglie di pericolo. È stata anche smentita la versione iniziale secondo la quale i vicini sarebbero stati messi in allarme dalle grida provenienti dall'appartamento, perché nessuno ieri mattina sembra essersi accorto di nulla. L'unico campanello d'allarme, che ha fatto scattare i soccorsi, è rappresentato dalle mancate risposte al telefono da parte della donna, che ogni mattina si sentiva con sua madre.

È stata lei a capire che qualcosa non andava, preoccupata per quel telefono che squillava a vuoto, così inusuale per Annalisa. Insieme al marito, infatti, si è presentata a casa della figlia, di cui aveva le chiavi, facendo la macabra scoperta. Alle 9.45 circa, ha spiegato il comandante della compagnia dei carabinieri di Agropoli, Giuseppe Colella, " la nostra centrale operativa ha ricevuto una telefonata nella quale venivamo informati del rinvenimento di due cadaveri ". I due si trovavano in camera da letto, riversi in una pozza di sangue. Tutto questo avveniva mentre la figlia della coppia, una tredicenne, dormiva nella stanza accanto senza accorgersi fortunatamente di nulla. Ora si troverebbe in stato di choc, affidata ai parenti che dovranno prendersene cura in attesa della decisione di un giudice.