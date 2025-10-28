La carrozzina elettrica invade la strada. 81enne muore travolto dall'auto del portiere dell'Inter

Il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez questa mattina - intorno alle 9.30 - avrebbe investito e ucciso un 81enne lungo la provinciale 32 a Fenergrò, in provincia di Como.

Il 27enne spagnolo, ex Genoa, è arrivato a Milano la scorsa stagione come riserva di Yann Sommer. Ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio ha debuttato in campionato contro la sua ex squadra. Vincendo 1-0.

La dinamica

L'anziano viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò, cittadina del comasco, quando sarebbe stato investito da un'auto all'interno del centro abitato. Alla guida c'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. Sul posto sono intervenuti i soccorsi - con automedica ed elicottero - e i carabinieri.

Al momento le cause e le dinamiche dell'incidente non sono ancora state accertate. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano viaggiava a nella carreggiata opposta a quella in cui transitava il calciatore, quando sarebbe stato colpito da un malore e avrebbe sbandato, impattando fatalmente contro l'auto.

Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo a

causa dello sbalzo lungo la strada collega l’abitato di Fenegrò con i comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone, non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo dell’Inter in cui si allenano i nerazzurri.