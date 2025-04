Nasconde il cadavere della madre nel freezer per due anni: “La sua pensione unica fonte di reddito”

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vicenda incredibile venuta a galla nelle ultime ore ma di cui le forze dell'ordine sono al corrente dallo scorso 28 agosto giorno in cui è stato ritrovato il cadavere: un uomo di 55 anni di Sarroch (Cagliari), Sandro Mallus, ha tenuto nascosto il corpo della madre per oltre due anni all'interno del congelatore così da poter continuare a percepire la sua pensione.

La confessione in tribunale

Dopo mesi di silenzio l'uomo ha finalmente deciso diparlare presentandosi nelle ultime ore di fronte al pm Giangiacomo Pilia che lo ha interrogato nell'ambito dell'inchiesta per truffa e occultamento di cadavere. La madre dell'uomo è Rosanna Pilloni, 78 anni, che sarebbe deceduta nel 5 gennaio 2022 per cause che sarebbero naturali: secondo il racconto dell'uomo, infatti, poco prima del decesso la donna stava respirando male e ad una successiva verifica per vedere quali fossero le condizioni di salute si era accorto che il suo cuore aveva smesso per sempre di battere.

Il motivo del gesto

Come riporta l'Unione Sarda, preso dal panico aveva deciso di mette il corpo della madre all'interno di un freezer: dalle indagini della Procura non sono stati trovati segnali di violenza. Mallus non si sarebbe limitato soltanto a inserirla dentro al congelatore ma avrebbe anche sistemato una specie di piccolo altare,con una foto della madre defunta. Ma come è possibile che abbia compiuto questo gesto folle? Sembra che l'interesse sia dovuto al percepimento della pensione (circa 500 euro) che sembra essere l'unica entrata economica dell'uomo. Adesso il pm potrebbe archiviare le indagini ma non prima di aver quantificato la truffa ai danni dell'Inps visto che l'uomo ha percepito indebitamente la pensione della defunta da gennaio 2022 ad agosto 2024.

« Ho messo il corpo di mia madre nel freezer perché quando è morta sono stato preso dal panico: i 500 euro di pensione erano l’unica fonte di sostentamento", avrebbe risposto al pm come viene riportato dal quotidiano sardo. Per questa vicenda l'uomo è assistito dall'avvocata Michela Zanda. In pratica, la truffa ai danni dell'Inps si sarebbe perpetrata per due anni e sette mesi con una somma di denaro che, se moltiplicata per la pensione stimata della donna, ammonta a poco più di 15mila euro.

Secondo quanto riportato da Il Giornale Popolare, questa confessione porta a galla una storia di profondo isolato e disagio da parte di Mallus che sarebbe separato e un fratello, Andrea, che vive in Irlanda e lo avrebbe pubblicamente disconosciuto.

Alle persone del Paese che conoscevano la madre avrebbe sempre fatto il vago spiegando la sua assenza con acciacchi vari. I sospetti sono aumentati sempre di più nel corso del tempo fin quando i carabinieri non hanno scoperto quale fosse l'amara realtà.