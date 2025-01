Cremona, 15enne investita dal bus mentre va a scuola. Lo schianto mortale vicino al semaforo

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La tragedia

I testimoni

Una studentessa di 15 anni, Elisa Marchesini, è stata investita e uccisa da un autobus questa mattina a Cremona. La ragazza, che frequentava il secondo anno del liceo di scienze sociali "Sofonisba Anguissola", è morta sul colpo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale. Il conducente del mezzo, un 55enne, è sotto choc.

La tragedia

L'incidente è avvenuto attorno alle ore 7.40 in via Dante. Secondo quanto ricostruito, la 15enne è stata travolta mentre si trovava in prossimità del semaforo per l'attraversamento pedonale. L'autista dell'autobus, che proveniva dalla vicina piazza Libertà, non è riuscito a evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane studentessa.

I testimoni

L'autobus coinvolto nell'incidente trasportava molti studenti.

Abbiamo sentito un rumore forte, sordo, un botto

Sono stati proprio i ragazzi che erano sul pullman a fornire le primesulla dinamica dell'impatto. "", hanno raccontato. Il mezzo ora è sotto sequestro. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i familiari della vittima.