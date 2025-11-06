Dodicenne travolto da un furgone a Milano, gravissimo

Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un furgone questo pomeriggio intorno alle 17.30, mentre si trovava a piedi in via Bernardino Verro a Milano.Secondo quanto comunicato dalla Polizia Locale, il ragazzino era incosciente all'arrivo dei sanitari sul posto dove erano presenti anche i genitori. In condizioni gravissime, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.