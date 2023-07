L'agguato davanti al supermercato: uomo uccide ex moglie a colpi di pistola

L’ennesimo caso di femminicidio questa volta è accaduto a Troina, in provincia di Enna, in Sicilia. La vittima è Mariella Marino, uccisa a colpi di pistola dall’ex marito, Maurizio Impellizzeri, di 70 anni.

Da una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe trovato Impellizzeri all'uscita dal supermercato in Via Sollima dove si era recata a fare la spesa. L’uomo l'avrebbe in un primo momento minacciata con una pistola e la vittima sarebbe fuggita riuscendo a raggiungere la porta di casa di una conoscente. L'ex, però, l'avrebbe inseguita e avrebbe sparato mentre la vittima era sulla soglia dell'abitazione colpendola tre volte e uccidendola. Il 70enne, poi, dopo il delitto è fuggito ed è tornato a casa dove lo hanno raggiunto i militari dell’Arma.

La tragedia è accaduta questa mattina intorno alle ore 10.30, dopo una breve ricerca l'uomo è stato arrestato ed è ora sottoposto a interrogatorio. Sul caso stanno indagando i carabinieri coordinati dalla procura di Enna. Sembrerebbe che la donna in passato avesse già denunciato l'uomo per comportamenti violenti fino a lasciarlo un anno fa, probabilmente perché stanca dei maltrattamenti. Secondo quanto riferiscono i conoscenti, Impellizzeri non si sarebbe mai rassegnato alla separazione dalla moglie.

Quello dei femminicidi in Italia è una vera e propria emergenza sociale. Solo nel 2023 sono già quarantasette le vittime. Proprio ieri, nel corso di una conferenza stampa dal titolo stampa "Violenza economica, il dramma taciuto" che si è tenuta nella sala Nassirya del Senato, il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, ha annunciato che a breve sarà costituita una commissione per il femminicidio “dove si tratteranno tutte le problematiche legate alla violenza sulle donne al di là del colore politico".

“Una mattanza senza fine” è stato il commento di Ilaria Cucchi, senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, dopo il caso di questa mattina, continuando “Anche questa volta si tratta di una donna che aveva lasciato il suo compagno, e futuro assassino, per le continue violenze e che pochi giorni fa lo aveva denunciato. Le donne denunciano ma poi vengono lasciate sole.". Secondo quanto dichiarato dalla Cucchi, stando agli ultimi dati del dipartimento di Pubblica sicurezza nel periodo che va dall’1 gennaio al 25 giugno di quest'anno in Italia su 157 omicidi, 57 sono di donne, di cui 47 uccise in ambito familiare e affettivo e di queste, 27 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.