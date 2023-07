"Ero ubriaco". La giustificazione-choc del nigeriano dopo lo stupro

Interrogato nelle scorse ore dal giudice per le indagini preliminari di Latina, l'indagato avrebbe ammesso di aver abusato della ragazza. Ma si è al tempo stesso giustificato dicendo di non ricordare bene la dinamica dei fatti di quella sera, in quanto a suo dire era ubriaco. Questa la giustificazione-choc dell'uomo di 32 anni originario della Nigeria accusato di aver violentato ad Anzio una giovane di 18 anni, lo scorso maggio. "Ero ubriaco - le parole pronunciate dallo straniero, riportate dal quotidiano Il Messaggero - avevo bevuto tanto: vino, birra, whisky. Non ricordo molto, sono dispiaciuto". Il trentaduenne era stato arrestato pochi giorni fa dagli agenti della squadra mobile di Roma, dove stando a quanto sospettato dagli inquirenti si era nascosto nel tentativo di evitare la cattura.

Era quindi finito in manette e dopo l'interrogatorio di ieri, il gip ne ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. L'africano dovrà quindi rispondere dell'accusa di violenza sessuale e a quanto pare non si tratterebbe nemmeno della prima volta: già nel 2016 si era infatti reso protagonista di un episodio analogo ai danni di una donna di Trapani, per il quale aveva da poco finito di scontare una condanna a sette anni di reclusione. Di più: il nigeriano non avrebbe in teoria nemmeno dovuto più trovarsi sul territorio italiano da allora, visto che sul suo conto pendeva un decreto di espulsione (contro il quale avrebbe a quanto sembra fatto ricorso). E invece, in quella tarda serata dello scorso 12 maggio, l'extracomunitario si trovava ad Anzio a pochi passi dalla fermata dell'autobus dal quale scese la diciottenne.