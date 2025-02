Giallo sulla 21enne uccisa in una baita a Lodrino. La chat delle escort: "Quell'uomo è pericoloso"

Ascolta ora 00:00 00:00

È giallo sull'omicidio di una 21enne romena uccisa in una baita a Lodrino, nel comune di Riviera (Canton Ticino), una settimana fa. L'uomo che l'ha accoltellata, un 27enne ticinese, ha tentato il suicidio ed ora versa in condizioni gravissime. Il movente è avvolto nel mistero. Non si esclude che il macabro delitto possa essere collegato a un presunto giro di prostituzione che si muove tra i confini italiani e quelli svizzeri. Un'ipotesi giornalistica su cui, però, la polizia cantonale preferisce non pronunciarsi.

L'omicidio della 21enne

Come racconta il Corriere del Ticino, l'omicidio è avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio. La ragazza, che viveva nel Milanese, era stata contattata dal 27enne per un incontro intimo a pagamento nella baita di proprietà di quest'ultimo. Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe raggiunto Lodrino in compagnia di due connazionali, forse un amico e un parente, che poi l'avrebbero aspettata in auto. La serata ha preso una piega inaspettata quando, dopo alcune ore, i due uomini romeni hanno provato invano a contattare la 21enne. Di lì a poco la polizia cantonale avrebbe fatto irruzione nel rudere dell'orrore: la donna era sdraiata sul divano, già esanime, mentre il presunto assassino giaceva riverso a terra. Ha tentato di farla finita con un fucile, ma non ci è riuscito. Ora lotta tra la vita e la morte.

La chat delle escort

Il movente del delitto è un rebus. Sembra che la vittima e il 27enne non si conoscessero. In realtà, non è neanche chiaro se la ragazza fosse una professionista del sesso a pagamento. Pare che soltanto di recente avesse cominciato a prostuirsi, in maniera saltuaria, per racimolare qualche soldo. Quanto al 27enne ticinese, invece, il suo nome già circolava nelle chat delle escort. Stando quanto riporta il Corriere della Sera, di lui si diceva fosse un tipo " violento, pericoloso, consumatore maniacale di cocaina ".

facile alle esplosioni d'ira

Uno "", da tenere lontano. Circostanza che avvalora l'ipotesi di un delitto maturato in un contesto articolato e apre nuovi scenari su un eventuale giro di prostituzione tra l'Italia e il Canton Ticino.