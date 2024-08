I 4 coltelli e "l'impulso di colpire". Chi è Moussa Sangare, l'assassino di Sharon Verzeni

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo: l'ho vista e l'ho uccisa ". Con queste parole Moussa Sangare avrebbe confessato l'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d'Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio. L'indagato, di nazionalità italiana, ma con origine familiare del Mali, avrebbe reso " piena confessione " in fase d'interrogatorio.

Chi è il presunto assassino

Nato a Milano da una famiglia di origine africana, il 31enne viveva a Suisio, un paese della Bergamasca, distante appena cinque chilometri da Terno d'Isola. Disoccupato e incensurato, Sangare non conosceva Sharon Verzeni. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, sulla scorta degli elementi acquisiti, non vi sarebbe alcun " apparente motivo " dietro l'aggressione mortale. Il presunto assassino, ammettendo le proprie responsabilità, avrebbe parlato di un " raptus ".

La ricostruzione

La notte dell'omicidio, Sangare stava rientrando a casa in bicicletta. Lungo il percorso, all'altezza del civico 29 di Castegnate, avrebbe incrociato Sharon, che era uscita per una passeggiata serale. In preda a un presunto raptus omicida, ha colpito la 33enne con quattro coltellate mortali. Dopodiché si è dileguato dalla scena del crimine, senza lasciare tracce evidenti.

Come lo hanno catturato

Le telecamere di videosorveglianza non hanno ripreso il momento dell'omicidio, ma hanno catturato l'immagine di una " sagoma in bicicletta " che sfrecciava contromano lungo via Castegnate in un orario compatibile con il delitto. Ed è proprio da quei frame che i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, coordinati dal pm Emanuele Marchisio e dalla procuratrice facente funzione Maria Cristina Rota, sono riusciti a identificarlo.

"Aveva quattro coltelli"

Stando a quanto riferito durante la conferenza stampa dalla procuratrice aggiunta di Bergamo, Maria Cristina Rota, Sangare era uscito di casa con quattro coltelli e, dunque, verosimilmente con

l'intenzione di uccidere

" qualcuno. Prima di aggredire Sharon avrebbe puntato la lama contro due ragazzini di 15 e 16 anni. Motivo per il quale al 31enne viene contestato l'omicidio aggravato dalla premeditazione.