Inchiesta ultras: il 27enne aggredito a Milano è legato a Luca Lucci

Ascolta ora 00:00 00:00

Un ultras del Milan legato a Luca Lucci. È stato identificato come Luca Guerrini il giovane aggredito ieri pomeriggio con tre colpi di pistola in via Imbriani, periferia nord di Milano, da due uomini in sella a uno scooter che hanno affiancato l'auto parcheggiata per aprire il fuoco. Un agguato in pieno giorno che è stato ripreso dalla dashcam di un ncc che è stato tamponato dal Suv su cui viaggiava proprio Guerrini.

Sul caso indaga il pubblico ministero Paolo Storari, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Da mesi la Dda milanese sta seguendo vari filoni delle inchieste che hanno riguardato gli ultras. L'indagine "Doppia Curva" ha messo in luce varie episodi che hanno configurato i reati di associazione a delinquere, omicidi e tentati omicidi nelle tifoserie organizzate di Milan e Inter.

La dinamica di ieri ricorda da vicino il tentato omicidio di Enzo Anghinelli nel 2019, per il quale Lucci è a processo e in carcere in custodia cautelare come mandante. Il 27enne vittima dell'agguato di via Imbriani sarebbe rimasto illeso, scappando prima a piedi e poi tornando a bordo dell'auto con la quale si è allontanato.

Proprio oggi in aula bunker Lucci torna a parlare da imputato nel processo con rito abbreviato alle curve mentre davanti al gip Domenico Santoro si tengono gli interrogatori di garanzia per i 7 arresti eseguiti lunedì per estorsione ed usura aggravate ad alcuni imprenditori nell'ultimo filone d'indagine sui legami ultras-ndrangheta. Fra loro anche Mauro Russo, fratello del cognato di Paolo Maldini e già socio dell'ex capitano del Milan e di Christian Vieri.