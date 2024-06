Incidente choc nel parcheggio dell’asilo: muore a 2 anni, apprensione per la nonna

Una bambina di soli 2 anni è morta dopo essere stata investita all’uscita dell’asilo. Mentre passeggiava mano nella mano con la nonna che era andata a prenderla, le due sarebbero state travolte da un’altra nonna che si stava spostando su un suv Mercedes in retromarcia nel parcheggio dello stesso istituto. La donna alla guida era andata a prendere il nipote che frequenta la prima elementare.

La donna, a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, non avrebbe notato le due persone a piedi, finendo per investirle. Nel parcheggio della tragedia è intervenuta una squadra di polizia locale per i rilievi di rito e l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza: si sta cercando di comprendere appieno la dinamica dell’incidente per individuare le responsabilità. La nonna alla guida rischia un’indagine per omicidio stradale e lesioni.

Il fatto è accaduto questo pomeriggio, poco prima delle 16, a Brescia nella scuola Little England in viale Caduti del Lavoro. Si tratta di un istituto comprensivo che ospita le classi della scuola dell’infanzia, della primaria e della media inferiore.

I soccorsi del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica, sono stati tempestivi, tuttavia non c’è stato niente da fare per la bambina: quando i medici l’hanno visitata sull’ambulanza - partita a sirene spiegate e in codice rosso - era già in arresto cardiocircolatorio, quindi alla piccola è stato praticato un massaggio cardiaco e il suo battito è tornato, seppure flebile.

Nonostante le speranze la bimba è spirata a causa delle gravi lesioni riportate, sebbene il personale sanitario ce l'abbia messa tutta, subito dopo il ricovero all’ospedale civile di Brescia, nel reparto Pediatria. Non c’è stato quindi nulla da fare e ora la città piange una bambina che si era appena affacciata alla vita.

Apprensione per la nonna della bimba che, come detto, è stata travolta

a propria volta: la donna, 80enne, è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna in codice giallo: pare abbia riportatoalle gambe e alle braccia ed èper quanto avvenuto.