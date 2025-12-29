Incidente sulla A26: un morto e almeno 20 feriti, alcuni gravi

Grave incidente sulla A26 all'altezza di Mele, in provincia di Genova, dove il bilancio è pesantissimo: almeno un morto e 20 feriti a causa dello schianto tra un camion, tre auto e un autobus. La vittima è uno dei conducenti ma per il momento non è chiaro se sia quello del bus o quello del camion. Pare che il camion sia stato colpito dal bus e che si sia poi generata la carambola. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni.

" Alle ore 22:15 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8 che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e tre autovetture. Al momento, all’interno del tratto chiuso il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 2 km di coda. È stata inoltre temporaneamente chiusa la stazione di Masone in entrata verso Genova ", è la comunicazione di Autostrade per l'Italia. " Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Genova o Savona, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire su A7 Serravalle-Genova verso Genova", conclude la nota.

Articolo in aggiornamento