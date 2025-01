La lastra del tir si stacca e colpisce un'auto in senso opposto. L'assurda morte di un 38enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è stato nulla da fare per Marco Giannini, il medico di 38 anni precipitato con l'auto giù dal viadotto della superstrada Firenze-Pisa-Livorno all'alba di mercoledì 8 gennaio. Una grossa lastra di metallo si è sganciata dal pianale di un tir che viaggiava in direzione opposta a quella della vittima, all'altezza dello svincolo Livorno Centro, provocando il drammatico sinistro.

La tragedia

Secondo quanto ricostruito, la lastra di acciaio del tir ha urtato violentemente la barriera spartitraffico in cemento spostandola sulla corsia opposta, dove stava transitando la Bmw del medico. Questi, forse nel tentativo di schivarla, è finito contro il guard rail e poi giù dal viadotto, nel canale sottostante, dopo un volo di circa una decina di metri. La vettura si è inabissata nell'acqua e per il 38enne, che stava rientrando a casa da lavoro, non c'è stato scampo. I vigili del fuoco hanno recuperato l'auto ed estratto il corpo senza del noto professionista. Le indagini sono affidate alla polizia stradale che sta effettuando i rilievi sul posto nel tentativo di chiarire la dinamica dell'accaduto.

Chi è il medico

Marco Giannini era originario di Forcoli, comune di circa 2000 abitanti in provincia di Pisa. " Dopo aver lavorato nei presidi ospedalieri di Portoferraio e di Piombino si era trasferito da alcuni anni all’Unità Farmaci Antiblastici (Ufa) di Livorno dove si occupava della preparazione dei farmaci destinati alle chemioterapie. - si legge in una nota diffusa dall’Asl Toscana Nord Ovest - I colleghi, ammutoliti dal dolore e affranti da questo nuovo drammatico lutto che colpisce un reparto già duramente provato, lo ricordano non solo per la sua capacità e professionalità, ma anche per la grande sensibilità unita ad un carattere aperto, solare e sempre disponibile verso tutti. I giovani specializzandi che lo affiancavano quotidianamente perdono un maestro di professionalità e umanità insostituibili di cui porteranno sempre l’esempio nella loro futura carriera ".

Il cordoglio