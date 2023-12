La lettera d'addio e gli ultimi giorni di Rossella Cominotti chiusa in albergo: "Non sto bene"

C'era una lettera d'addio nella stanza dell'Antica Locanda Luigina, a Mattarana, frazione di La Spezia, in cui ieri mattina è stata trovata senza vita Rossella Cominotti. La 53enne è stata uccisa da marito, Alfredo Zenucchi, con un rasoio a mano libera. In fuga per quasi cinque ore, l'uomo è stato fermato a Pontepremoli e accompagnato in caserma a Massa Carrara. " Volevamo farla finita insieme ", ha ammesso il 57enne ai militari dell'Arma. Restano però ancora da chiarire i motivi del progetto di omicidio-suicidio.

Le parole di Rossella: "Non sto bene"

A ritrovare il corpo senza vita di Rossella è stata un'addetta alle pulizie dell'albergo. La vittima era riversa sul letto, già esanime, con tagli profondi alla gola. Stando a quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, per due giorni la 53enne avrebbe ripetuto le stesse parole al telefono con la reception della struttura: " Non sto bene, ho l'influenza. Dobbiamo rinviare il Check-out ". Da quella stanza la donna non è mai uscita, nemmeno per andare a pranzo. Circostanza che non ha destato particolari sospetti al personale della locanda: " Dopo il Covid succede sempre più spesso che i clienti non vogliano neppure che si pulisca la stanza. - raccontano - Ormai ne vediamo di ogni tipo ".

Il caffè al bar, poi la fuga

Ieri mattina, verosimilmente dopo aver ucciso la moglie, Alfredo Zenucchi è sceso al bar per ordinare un " caffè corretto ". Poi, rivolgendosi al personale dell'albergo, ha lasciato intendere che lui e la moglie erano pronti a lasciare la struttura: " Intanto vado ad accendere la macchina ". Ma una volta messo in moto si è allontanato da solo. Dalla Liguria si è spostato in Toscana, dove è stato intercettato dai carabinieri attorno all'ora di pranzo. " Volevamo farla finita insieme ", avrebbe raccontato ai militari al posto di blocco. Una versione che ha ribadito anche nel corso del primo interrogatorio: " Avrei dovuto ucciderla e poi farla finita anche io, ma non ce l'ho fatta ".

La lettera di addio

L'ipotesi dell'eventuale progetto di omicidio-suicidio è ancora da verificare. Fatto sta che nella stanza in cui è stata trovata senza vita Rossella c'era una lettera d'addio. La missiva, scritta a mano e con una calligrafia femminile, ora è al vaglio dei carabinieri di La Spezia, che conducono le indagini. Resta ancora sconosciuto il movente del delitto, gli inquirenti escludono quello economico legato a possibili debiti della coppia, ma si riservano per ulteriori accertamenti.