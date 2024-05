La lite, i lividi, il salto nel vuoto. Il giallo delle ultime ore della 33enne caduta dal cavalcavia sulla A4

Sono ore concitate per la ricostruzione degli eventi che hanno portato Giada Zanola a precipitare da un cavalcavia della A4 a Vigonza, in provincia di Padova, in una zona nel cui raggio di una ventina di chilometri si sono registrati 4 femminicidi, tra cui quello di Giulia Cecchettin. L’interrogativo che si sono posti appunto gli inquirenti è questo: si è trattato di un incidente o di un suicidio - com’è stato ipotizzato all’inizio della vicenda - oppure di un femminicidio?

La lite e il salto nel vuoto

Le prime ricostruzioni porterebbero infatti gli inquirenti a pensare che si tratti dell’ennesimo femminicidio: Giada, 34 anni, non si sarebbe buttata - questa l’ipotesi - ma sarebbe stata spinta da un’altezza di 15 metri dal compagno, il 39enne Andrea Favaro - fermato e tradotto in carcere a Padova nella notte con l’accusa di omicidio - al culmine di una lite iniziata in casa e poi proseguita sul cavalcavia fino all’epilogo delle ore 3.30. Dopo la caduta, nonostante alcune vetture siano riusciti a evitarla, Giada, precipitata sulla carreggiata, è stata travolta da un camion.

I lividi e le ultime ore

Pare che la coppia fosse da tempo in crisi, una crisi che si sarebbe tradotta anche in violenza. Gli inquirenti non hanno potuto fare a meno di notare che Favaro presentasse lividi ed escoriazioni: da qui la necessità di scavare più a fondo, procedendo all’arresto, eseguito dagli agenti della Polizia Stradale e della Squadra Mobile della Questura di Padova. Nel momento dell’interrogatorio sarebbero arrivate alcune parziali ammissioni.

Ma c’è anche dell’altro: chi indaga ha riscontrato incongruenze nella ricostruzione delle ultime ore di vita di Giada. Favaro avrebbe peraltro espresso disagio e preoccupazione anche in riferimento alla possibilità di non poter vedere più il figlio di 3 anni, che rischia ora di essere uno dei tanti “orfani di femminicidio”. Saranno proprio le ultime ore al centro dell’interesse degli inquirenti, in particolare se le incongruenze registrate dovessero trasformarsi in contraddizioni.

Il dolore della città

Sull’avvenimento si è pronunciato il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro, che ha ricordato come proprio nei giorni scorsi ci sia stata un’opera di informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere: “ A nome della Città di Vigonza, e mio personale, e di tutta l’amministrazione, esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia di Giada per questo fatto molto grave che ha sconvolto tutti.

Stiamo seguendo la vicenda in contatto con le forze dell’ordine che stanno svolgendo le indagini. Esprimiamo anche un pensiero di affetto al piccolo al quale come amministrazione assicuriamo ogni aiuto e sostegno che sarà necessario”.