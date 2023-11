Le liti, le urla, l'ombra delle nozze combinate. Mithila, suicida a 15 anni ad Ancona

Un suicidio talmente misterioso da spingere la procura di Ancona ad aprire un fascicolo per istigazione. Ci sono diversi tasselli mancanti nella vicenda di Mithila, 15enne del Bangladesh che viveva nel capoluogo marchigiano e che, lo scorso lunedì, si è tolta la vita gettandosi dal balcone della propria abitazione, a 10 metri dal suolo, come riporta il Quotidiano Nazionale.

Sembrano non esserci dubbi sul fatto che quello di Mithila sia stato in effetti un suicidio: c’è un testimone che ha assistito al gesto, ma tuttavia non ci sono altre prove, come per esempio un biglietto d’addio. In casa con lei nel momento del suicidio c’erano la madre, la sorella e due nipotine, mente il padre era al lavoro ed è rimasto ignaro dell’accaduto fino al suo rientro in casa.

La giovane tra l’altro non è morta sul corpo, ma è stata in ospedale fino a ieri, quando è stata dichiarata la morte ufficiale: la folta comunità bengalese di Ancona è stata per giorni con il fiato sospeso e in preghiera, ma purtroppo per la 15enne non c’è stato niente da fare. Non è stato possibile prelevare gli organi, dato che la famiglia si è opposta per ragioni religiose. Invece è stata subito disposta l’autopsia, ma non è detto che i risultati siano illuminanti sul fronte del giallo.

Come detto, non c’era nessuna lettera d’addio, però la polizia ha sequestrato alcune pagine del diario di Mithila, sebbene le sue parole pare non abbiano a che fare con quanto accaduto. I vicini di casa però riferiscono di liti e urla in famiglia, anche se non è nota la ragione dei contrasti: quel che si sa per certo è che, il giorno dopo essersi lanciata nel vuoto, la 15enne aveva in programma una visita ginecologica. In generale c'è però l'esigenza di determinare le cause del suicidio: da qui l'apertura del fascicolo, che però non interessa la giustizia minorile.

C’è chi parla di presunto matrimonio combinato e chi si chiede se la giovane fosse incinta, o ancora che potrebbe non aver voluto tornare in patria, come da tradizione bengalese, dopo le nozze: tuttavia senza lettera d’addio o eventuali testimonianze, sarà difficile determinarlo. Un’intera comunità è al momento in lutto e restano, come spesso accade in questi casi, tanti interrogativi in merito all’integrazione dei migranti, soprattutto quando un evento tragico è accompagnato dal sospetto di presunte nozze combinate.