L'orrore dei romeni su Alessandro: "Aggressione disumana davanti alla fidanzata"

"Alessandro è stato colpito ripetutamente, senza pietà, sotto gli occhi della fidanzata. Un'aggressione brutale e disumana". Lo racconta a ilGiornale.it l'avvocato Fabio Frattini che assiste la famiglia di Alessandro Castellaccio, il 41enne di Tivoli ucciso a botte da due romeni lo scorso 18 giugno. Nella mattinata di ieri, i presunti assassini sono stati arrestati con l'accusa di omicidio volontario in concorso. " Ci auguriamo che la custodia cautelare si trasformi presto in una pena definitiva ", fanno sapere Daniela e Adele, mamma e sorella della vittima, tramite il legale. Il gip che ha firmato la misura cautelare, su richiesta del procuratore capo Francesco Menditto, sembra non avere dubbi sulla personalità degli indagati: " Indole assolutamente pericolosa e spiccatamente incline alla commissione dei reati. - si legge nell'ordinanza - C'è pericolo di reiterazione ".

"Alessandro aveva solo chiesto di abbassare il volume della musica"

L'aggressione - "un pestaggio disumano", precisa Frattini - siè avvenuta alle ore 18 di sabato 18 giugno, a pochi passi da un bar nel centro di Tivoli. "L'unico 'errore' che ha commesso Alessandro è stato quello di chiedere a quel gruppetto di stranieri che si trovavano all'esterno del locale di abbassare il volume delle musica. - racconta il legale - Ha avuto un diverbio con uno di loro e la questione sembrava essere risolta". E invece "gli altri due romeni lo hanno raggiunto in una piazzola poco distante dal bar, dove nel frattempo Alessandro si era spostato, e lo hanno colpito con calci violentissimi al volto".

"In coma fin da subito"

Nell'ordinanza di custodia cautelare il gip ha parlato di " volontà omicida " da parte di entrambi gli indagati precisando che c'è stata una " prosecuzione brutale dell'aggressione anche quando il 41enne era esanime a terra e con colpi sferrati anche alle persone che si erano frapposte a tutela del suo corpo ". Circostanza confermata anche dall'avvocato Frattini: "Alessandro è stato picchiato sotto gli occhi della fidanzata ed è finito subito in coma. - precisa - Neanche i presenti sono riusciti a placare la furia degli aggressori. Quando è stato soccorso versava già in condizioni critiche. Poi, nella notte tra sabato e domenica, la situazione è precipitata. È morto dopo sei giorni di agonia".

"Uno dei due indagati aveva le scarpe sporche di sangue"

I due romeni sono stati arrestati ieri mattina con l'accusa di concorso in omicidio volontario. A casa di uno dei due indagati, M.N. (le iniziali del nome), indicato come " colui che ha avrebbe colpito reiteratamente a calci Castellaccio" , precisa il gip nell'ordinanza, sono state trovate scarpe sporche di sangue " nella parte superiore ". Un dettaglio che, secondo il giudice, conferma l'efferatezza dell'aggressione.

L'appello dei familiari di Alessandro: "Vogliamo giustizia"