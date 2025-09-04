"Maranza" aizzano cane contro i carabinieri: cinque in manette

Hanno un'età compresa tra i 18 e i 28 anni i cinque pregiudicati egiziani arrestati nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni. Tutto è accaduto in piazza IV novembre, nella zona di Sesto Rondò, dopo che un inseguimento a piedi a un ragazzo a bordo di un monopattino elettrico si è trasformato in un'aggressione in piena regola da parte di questi giovani contro una pattuglia dell'Arma, con un carabiniere che è stato azzannato a una gamba da un cane.

I militari avevano deciso di controllare il giovane sul monopattino, ma lui non si era fermato, quindi lo avevano raggiunto e bloccato nonostante il ragazzo continuasse a scalciare nel tentativo di divincolarsi e scappare. Sembra finita lì, ma purtroppo è solo l'inizio. E' a quel punto infatti che intervengono altri quattro ragazzi che non esitano a scagliarsi contro gli uomini in divisa: calci, pugni, spintoni. Uno di loro, un ventenne, ha al guinzaglio un pastore belga di grossa taglia e lo aizza contro i carabinieri ed è così che il cane finisce per mordere la gamba sinistra del militare: trasportato al vicino ospedale «Multimedica», ne avrà per 21 giorni.

Sul posto arrivano i rinforzi delle forze dell'ordine: non solo tutte le squadre del Radiomobile di Sesto, ma anche una pattuglia dalla Compagnia di Pioltello. Quattro degli aggressori vengono subito fermati. Il quinto, proprietario del cane, prova a fuggire ma il suo tentativo finisce nel nulla e anche lui viene intercettato da una pattuglia della Tenenza di Cologno Monzese in via Carducci. Per lui, come per i suoi amici, scatta l'arresto e, dopo la convalida della direttissima di ieri mattina, ora sono tutti in carcere a Monza. Sono accusati di concorso in violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e due di loro - il ragazzo col monopattino che ha 28 anni e un amico 19enne - devono rispondere anche di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Addosso, infatti, questi agguerriti «maranza» avevano diverse dosi di droga: complessivamente 5 grammi di cocaina, tre di hashish e alcune pasticche di Rivotril e ossicodone. Il pastore belga è stato trasferito al canile di Lissone.