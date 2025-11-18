Milano, 22enne resta invalido dopo accoltellamento. I ragazzi arrestati: "Facciamo una storia su Instagram"

"Oh, c'è un video dove si vede che lo scanniamo". E ancora: "Facciamo una storia su Instagram". Sono i messaggi che hanno consentito alla Polizia di Stato di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di cinque ragazzi di Monza, tre 17enni e due 18enni, arrestati questa mattina con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati sarebbero coinvolti in un episodio di accoltellamento avvenuto lo scorso 12 ottobre a Milano che ha procurato il ferimento grave di un 22enne. Il giovane, che frequenta l'università "Bocconi", ha riportato una invalidità permanente agli arti inferiori.
L'aggressione in pieno centro a Milano
Come emerso dalle indagini condotte dal Commissariato Garibaldi-Venezia, l'aggressione si è consumata attorno alle 3 di notte in via Rosales, non lontano da corso Como, nella zona della movida milanese. Lo studente di 22 anni è stato picchiato, deriso e rapinato di 50 euro dai cinque presunti aggressori. Quando ha tentato di riprendersi i soldi che gli avevano sottratto, uno del branco lo ha colpito con due fendenti a schiena e glutei. Dopodiché sono intervenuti gli altri, che hanno preso a calci il ragazzo ferito mentre era a terra, e poi si sono dileguati. La vittima è stata trasportata in ospedale: i medici che lo hanno visitato hanno riscontrato una lesione al midollo osseo, tale da procurare un'invalidità permanente a una gamba.
Gli arrestati: "Facciamo un video su Instagram"
Sulla scorta delle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a individuare i presunti responsabili. Stando a quanto riporta Il Messaggero, i due maggiorenni hanno piccoli precedenti (uno per furto e l'altro per possesso di arma bianca), mentre gli altri tre sono incensurati e provengono da famiglie del ceto medio. Dopo la brutale aggressione, i cinque indagati avrebbero commentato in chat quanto accaduto con frasi sprezzanti e denigratorie verso la vittima. "Facciamo un video e lo mettiamo su Instagram", avrebbe scritto uno di loro. Un altro si è preso la briga di commentare su Tik Tok un post dell'europarlamentare della Lega Silvia Sardone inerente ai 6 accoltellamenti avvenuti quella stessa notte a Milano, facendo notare che mancasse all'appello il settimo episodio, quello a cui lui avrebbe preso parte.
I ragazzi intercettati: "Speriamo che schiatti"
A fine indagine, dopo le perquisizioni, gli indagati sono stati portati al commissariato Garibaldi-Venezia e informati sulle condizioni del ferito. Non sapendo di essere intercettati, una volta lasciati soli, sono andati a ruota libera: "Speriamo schiatti", diceva uno. "Andiamo in uno Stato estero dove non c'è l'estradizione", rispondeva un altro. "Facciamo finta di preoccuparci e andiamo a trovarlo in ospedale, anche se non ce ne frega niente", suggeriva un altro ancora.
Silvia Sardone: "Problema baby gang sempre più preoccupante"
Sulla vicenda è intervenuta Silvia Sardone, vice segretario della Lega e consigliere comunale a Milano. "La drammatica vicenda che ha portato all’arresto di 5 giovanissimi ritenuti responsabili della violentissima aggressione di uno studente della Bocconi ha dei risvolti che fanno venire i brividi. - si legge nel comunicato - Uno dei responsabili ha commentato un mio video su Tiktok in cui segnalavo, durante un intervento in consiglio comunale, la gravissima situazione di insicurezza a Milano e i 6 accoltellamenti di fine ottobre in città. Questo delinquente scriveva infatti: 'il 7 non l’hanno scoperto ancora' alludendo all’accoltellamento (il settimo) a cui aveva partecipato. Per fortuna gli inquirenti li hanno individuati ma questi risvolti colpiscono, sia per l’arroganza sia per l’incapacità di comprendere la gravità di quanto accaduto".Poi una riflessione amara: "Baby gang che sono sempre più pericolose e violente e che a Milano si sentono libere di rapinare e picchiare chiunque, vantandosene poi sui social. Una vergogna che non può essere sottovalutata e su cui c’è da intervenire anche a livello legislativo, con norme più severe e stringenti come appunto ha proposto recentemente la Lega".