Due giovani di 17 e 18 anni accoltellati in strada in centro a Milano. Uno è grave

Un altro episodio di violenza la scorsa notte in centro a Milano, precisamente in viale Camoens, nelle vicinanze della Triennale, il Palazzo dell'Arte milanese che ospita mostre ed eventi culturali, e del parco Sempione. Due giovani di 17 e 18 anni, il primo egiziano e il secondo italiano, sono stati accoltellati in strada. Il diciottenne, ferito in modo grave a un orecchio e al bacino, è stato trasportato in codice rosso ed è stato operato all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi: è in pericolo di vita, in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L'altro ragazzo, invece, è stato ferito lievemente alla testa. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, i due amici sarebbero stati aggrediti da un gruppo di coetanei nordafricani.

I due ragazzi accerchiati e aggrediti

L'allarme è scattato attorno alle ore 2 di stanotte. Stando a quanto riporta La Presse, il gruppo di nordafricani avrebbe circondato e aggredito i due ragazzi in seguito a un lite per futili motivi. Ad avere la peggio è stato il 18enne italiano, mentre l'amico è rimasto ferito in modo lieve. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile di Milano. Gli investigatori hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all'identità degli aggressori.

Sei feriti in una notte

Sono almeno sei i giovani feriti in tre diversi episodi di accoltellamento avvenuti tra ieri sera e stanotte a Milano. Attorno alle ore 20 di ieri i carabinieri sono intervenuti in via Vizzola, nel quartiere Bicocca, per sedare una rissa in cui sono rimasti feriti due colombiani. Uno di 19 anni è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli con ferite al volto e al polso. Più grave l'altro ragazzo, un ventenne, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo.

Dopo mezzanotte e mezza, invece, i militari dell'Arma sono intervenuti in piazza Costantino, lungo il Naviglio della Martesana, alla periferia nord est della città, per un'altra aggressione con arma da taglio durante una rapina. Un 28enne algerino è stato portato al San Raffaele con lesioni alle gambe e a una mano, l'altro di nazionalità belga ha riportato ferite a una gamba ed è stato accompagnato al Fatebenefratelli.