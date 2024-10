Spara alla moglie e si suicida: donna morta in ospedale a San Severo

Ascolta ora 00:00 00:00

Notizia in aggiornamento

È morta in ospedale Celeste Palmieri, la donna di 56 anni ferita gravemente dal marito nel parcheggio di un supermercato a San Severo, in provincia di Foggia, attorno alle ore 11 di questa mattina. L'uomo, Mario Furio, un agente delle polizia penitenziaria in pensione, ha esploso alcuni colpi di pistola contro la moglie e poi si è tolto la vita. La coppia si stava separando, lei lo aveva denunciato per maltrattamenti e stalking.

L'agguato al supermercato

L'aggressione è avvenuta all'esterno del supermercato Eurospin in via Gaetano Salvemini a San Severo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 59enne ha atteso che la moglie uscisse dal negozio, si è avvicinato e le ha sparato alcuni colpi di pistola alla testa. Dopodiché ha raggiunto la sua auto, parcheggiata non distante dal punto vendita e, una volta dentro l'abitacolo, ha rivolto l'arma contro se stesso.

L'intervento dei carabinieri

In seguito alla denuncia per maltrattamenti e stalking, al 59enne era stato imposto il divieto di avvicinamento alla moglie con il braccialetto elettronico. Come accertato dagli investigatori, poco prima della sparatoria, la donna è stata contattata dalla centrale perché il dispositivo si era attivato.

Lei avrebbe riferito di aver incrociato il marito al supermercato e di averlo visto poi uscire, aggiungendo però che il suo dispositivo non si era attivato. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dell'Arma, ma quando i carabinieri sono arrivati l'uomo aveva già aperto il fuoco.