Morte Alice Neri, trovate tracce di Gaaloul: si aggrava la posizione dello straniero

Sul borsello di Mohamed Gaaloul sarebbero state trovate tracce di olio minerale. E anche il dna rinvenuto sulla tanica di olio trovata sul luogo del delitto apparterrebbe al ventinovenne tunisino, che resta a maggior ragione il principale sospettato per l'omicidio di Alice Neri. Questi gli ultimissimi sviluppi sulle indagini relative alla morte della trentaduenne modenese, a seguito della chiusura (avvenuta proprio nelle scorse ore) del nuovo incidente probatorio con cui i periti hanno esposto i riscontri degli accertamenti effettuati. Sono stati esposti, in particolare, gli esiti di alcune analisi effettuate sugli oggetti ritrovati a poca distanza dalla località (situata in provincia di Modena) in cui gli inquirenti trovarono l'auto della donna, data alla fiamme. Tra questi, c'erano a quanto sembra una spallina del reggiseno della giovane e una tanica di olio esausto.

E se il primo oggetto presenta tracce di dna di una persona non ancora identificata, dall'accertamento sulla tanica sarebbe arrivato uno dei pochi elementi di certezza: stando a quanto riportato dalla stampa locale, sul contenitore d'olio sarebbero state tracce di dna riconducibili proprio a Gaaloul. “La bilancia inizia a pendere - ha aggiunto l’avvocato Cosimo Zaccaria, difensore della famiglia Neri, al quotidiano Il Resto del Carlino - una traccia di olio esausto, lo stesso contenuto nella tanica, è stata poi trovata nella parte interna del borsello di Gaaloul". Lo straniero rischia peraltro di rimanere l'unico vero indagato, considerando che la procura aveva richiesto il mese scorso l'archiviazione per Nicholas Negrini (il marito della defunta) e Marco Cuccui (il collega che la donna incontrò nelle ore precedenti alla sua dipartita). Il cadavere di Alice Neri, carbonizzato, venne ritrovato nelle campagne modenesi lo scorso novembre, all'interno dell'autovettura sulla quale si era appena allontanata dal locale di Fossa di Concordia in cui trascorse alcune ore in compagnia di Cuccui.