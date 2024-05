"Suicidio da escludere". Nelle prossime ore la verità con l'autopsia

La morte a Palermo di Angelo Onorato, marito dell’euro deputato Dc Francesca Donato, è avvolta nel mistero. Le indagini non escludono nessuna pista. Da un lato, le immagini di videosorveglianza delle attività che sono presenti sul posto, avvalorerebbero la tesi del suicidio, ma la famiglia è certa: l’imprenditore non si è tolto la vita. A sostenere la tesi è l’avvocato Vincenzo Lo Re del Foro di Palermo, incaricato dall’onorevole Francesca Donato di seguire le indagini. Sentito da Il Giornale Lo Re spiega: “Esistono una serie di considerazioni oggettive e soggettive che inducono i familiari ad escludere che si sia trattato di un suicidio. Siamo convinti che la Procura di Palermo arriverà alle stesse conclusioni”.

La figlia dell’architetto, Carolina, su Facebook è stata netta, non si è trattato di suicidio: " Le notizie viaggiano alla velocità della luce e spesso inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose. Mio padre non si è suicidato ". Su X l’eurodeputata scrive: " Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia. Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me ".

Di quali considerazioni parla l’avvocato? I nodi da sciogliere in una vicenda che appare agli inquirenti molto complessa sono ancora tanti, ma gli esiti dei primi accertamenti fatti dalla polizia farebbero pensare a un gesto estremo. Eppure non è da escludere la pista dell’omicidio per come è arrivata e per il luogo del delitto, ovvero in una bretella dell’autostrada. In un luogo isolato e dopo che lo stesso Onorato aveva detto alla moglie di avere un appuntamento quella mattina la C’è una lettera che la Donato e il tributarista del marito hanno consegnato ieri sera alla polizia.

Nella missiva indirizzata alla moglie, e consegnata al legale, Onorato avrebbe scritto che se gli fosse accaduto qualcosa la donna si sarebbe dovuta rivolgere all'avvocato che era a conoscenza della sua situazione. Le indagini hanno accertato che l'imprenditore, che doveva riscuotere alcuni crediti, aveva una serie di lavori in affidamento, e non aveva particolari sofferenze economiche.