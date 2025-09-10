Lutto a Le Iene: morto l'inviato Paul Baccaglini. Fu presidente del Palermo

Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene e presidente del Palermo calcio per cinque mesi nel 2017, è stato trovato morto ieri mattina nella sua casa di Segrate, a Milano. Aveva 41 anni, il suo corpo è stato trovato in casa dalla compagna. Secondo le prime informazioni si sarebbe suicidato. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Milano e la Procura ha disposto l'autopsia.

Cresciuto negli Stati Uniti, a Pittsburgh, da padre americano (Eric Frank) e madre italiana (Paola Baccaglini), è arrivato alla ribalta per essere stato un inviato del programma televisivo "Le Iene". Terminata l'esperienza televisiva, Baccaglini si è interessato al mondo della finanza studiando i mercati finanziari e divenendo un trader. Ha quindi creato un fondo commerciale, Integritas Capital con due soci, uno britannico e uno australiano, attraverso il quale ha firmato un precontratto per l'acquisto dell'allora US Città di Palermo, quando i rosanero erano in serie A.

Il tatuaggio e l'amore per il Palermo

La presentazione avvenne allo stadio Renzo Barbera il 6 marzo 2017. E quel giorno sfoggiò un nuovo tatauggio con l'aquila del Palermo. Tatuaggio che cancellò qualche mese dopo. Durante l'incontro con la stampa venne presentato il piano di acquisto: gli accordi con il suo predecessore Maurizio Zamparini comprendevano il completamento dell'iter burocratico ad aprile dello stesso anno prima con l'acquisto del 100% delle quote azionarie e dunque il closing della trattativa entro fine mese. Closing che invece slitta di mese in mese fino a quando il 1° luglio Maurizio Zamparini rifiuta la sua offerta per l'acquisto del Palermo, ritenendola priva di sufficienti garanzie. Il 4 luglio si dimette dalla carica di presidente del Palermo. Nei mesi precedenti però aveva istiutio un rapporto profindo con la tifoseria e aveva deciso di seguire tutte le partite in casa del Palermo

Il cordoglio del Palermo

Il Palermo FC, con

il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017.