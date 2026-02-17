Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme lo storico teatro Sannazaro. Ipotesi cortocircuito

Un vasto incendio ha devastato nelle prime ore di martedì mattina lo storico Teatro Sannazaro, nel centrale e elegante quartiere di Chiaia a Napoli. Le fiamme, sviluppatesi poco dopo le 6.30, hanno rapidamente avvolto gran parte della struttura, interessando in particolare la cupola storica del teatro e coinvolgendo anche un edificio residenziale adiacente.

Inferno all’alba: fiamme alte e fumo denso in via Chiaia

L’allarme è scattato all’alba, quando i primi residenti della zona hanno notato una colonna di fumo e lingue di fuoco alte che si levavano dalla parte superiore dell’edificio. Testimoni oculari presenti sui social hanno descritto scene di grande apprensione, con il fumo che ha reso l’aria irrespirabile nel quartiere.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con diverse squadre per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno circondato la zona e avviato gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.

Danni e feriti: la cupola distrutta, quattro persone intossicate

Secondo le prime informazioni ufficiali, la cupola del teatro è andata interamente distrutta. La struttura, che risale al XIX secolo ed è considerata un simbolo della tradizione teatrale napoletana, è stata gravemente compromessa dal rogo. Quattro persone sono state accompagnate in ospedale per intossicazione da fumo, ma al momento non risultano feriti gravi. Le squadre di soccorso hanno lavorato anche per evacuare in sicurezza i condomini e le abitazioni nelle immediate vicinanze del teatro.

Indagini in corso: prima ipotesi, un corto circuito

Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Secondo alcune fonti investigative ufficiose, alla base del rogo potrebbe esserci stato un corto circuito, ma si attendono riscontri tecnici più approfonditi. L’area interessata dai soccorsi è stata transennata e la circolazione in via Chiaia è stata limitata per favorire i lavori dei vigili del fuoco e garantire la sicurezza pubblica.

Un simbolo di cultura messo a rischio

Inaugurato nel 1847 e spesso definito la “bomboniera” di via Chiaia per la sua eleganza e centralità nella vita culturale cittadina, il Teatro Sannazaro ha ospitato per oltre un secolo spettacoli, prosa e manifestazioni artistiche di

rilievo. La comunità artistica e culturale napoletana attende ora di capire l’entità dei danni e le prospettive di eventuali restauri, mentre continuano le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco.