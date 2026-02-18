Il cibo italiano diventa un trend. Dopo il bidet, un'altra ossessione degli atleti olimpici

Mai come in questa edizione dei Giochi Olimpici i social network hanno avuto un ruolo di primo piano. Dagli sketch degli atleti ai fuori onda immortalati a bordo pista, Instagram e TikTok sono stati inondati di video divertenti che raccontano Milano - Cortina da un'altra prospettiva. Sono soprattutto gli atleti in gara a mostrare il lato più vero e imprevedibile di questa competizione sportiva, ma se c'è un trend virale che ha letteralmente conquistato la scena social è quello delle recensioni dei piatti della cucina italiana, che vengono serviti nei villaggi olimpici.

Tutti pazzi per i menù italiano

Il menù proposto alla mensa, dove gli atleti provenienti da ogni parte del mondo mangiano prima e dopo le gare e gli allenamenti, ha una spiccata connotazione italiana: pasta, pizza, lasagne ma anche tiramisù,muffin e cassatine. Milano - Cortina si vive anche a tavola e gli atleti olimpici si stanno divertendo molto a pubblicare recensioni culinarie sui loro profili social. Telefonino alla mano, inquadratura diretta su volto e piatto e il "test" è servito. Matthew C. Smith, fondista sudafricano, è stato tra i primi a portare su Instagram una vera e propria rubrica sui piatti della mensa olimpica.Lo sportivo è un amante della pizza e nelle sue recensioni non manca mai di elogiare la maestria dei pizzaioli di Milano - Cortina.

Le recensioni degli atleti

Letteralmente virali, con oltre 100mila visualizzazioni in poche ore, sono i video di Ben Richardson, componente del team americano di Curling. "Cortina Olympics Food Review", la sua rubrica culinaria sui cibi degustati al villaggio olimpico USA, ha conquistato il pubblico di Instagram e i suoi voti - tecnici tanto quanto quelli dei giudici olimpici - hanno reso bene l'idea dei gusti degli americani: pizza e tiramisù premiati (voto 8 e 9), meno bene i ravioli pomodoro e peso (6.7) e pasta al ragù (6.2).

Natalie Spooner, giocatrice di hockey del Canada, si è invece limitata a recensire il tortino con cuore caldo di cioccolata, il Chocolate Lava Cake, come è stato da lei ribattezzato e per trovarlo sul menù della mensa olimpica pare abbia faticato parecchio a giudicare dal video, che in poco tempo ha superato 40mila visualizzazioni. E il giudizio non poteva che essere positivo: "All'altezza dell'hype!".