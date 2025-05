Napoli, donna trovata morta in strada e un'altra in fin di vita. Ipotesi tentato omicidio-suicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

Doppia tragedia nella notte al confine tra Napoli e Volla dove una donna di 34 anni, Ilaria Capezzuto, è stata trovata morta in strada con una ferita d'arma da fuoco alla tempia. Non molto distante dal cadavere, all'interno di un'auto, è stata individuata un'altra donna gravemente ferita. Quest'ultima, Daniela Strazzullo, 31 anni, ora si trova ricoverata in gravi condizioni presso l'Ospedale del Mare. Gli investigatori indagano con l'ipotesi di tentato omicidio-suicidio.

La vittima è stata trovata in via Pinocchio, nel territorio di Napoli, mentre l'altra era in via Don Luigi Sturzo, alla periferia del comune di Volla. Entrambe sarebbero state raggiunte da proiettili esplosi con una pistola calibro 9, motivo per il quale i due eventi sono stati subito collegati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Torre del Greco, che indagano sulla vicenda, le due donne avevano concordato un appuntamento in auto, incontro al quale Capezzuto si sarebbe presentata armata di pistola. Starzullo si trovava al volante, l'altra era seduta al lato passeggero. Dopo aver sparato, Capezzuto si è allontanata dalla vettura e ha rivolto l'arma contro se stessa, uccidendosi con un colpo di pistola alla tempia.

Stando a quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, sembra che le due donne intrattenessero una relazione sentimentale.

Entrambe sono risultate note alle forze dell'Ordine e Starzullo sarebbe legata da vincoli di parentela con un presunto esponente della malavita partenopea. Al momento il movente resta sconosciuto. L'arma, ritrovata accanto al corpo senza vita di Capezzuto, è stata sequestrata dai cabinieri.