Il drink poi lo stupro in bagno: le violenze choc sulla turista inglese

Ascolta ora: "Il drink poi lo stupro in bagno: le violenze choc sulla turista inglese"

Articolo in aggiornamento

Un 27enne napoletano, gestore di una spritzeria nella zona dei Decumani, è stato arrestato con l'ipotesi di reato per violenza sessuale nei confronti di una giovane turista inglese. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale partenopeo, Carla Sarno, ed eseguita dai carabinieri della del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Centro. Decisive sono state sia le dichiarazioni della ragazza che il materiale videofotografico acquisito nel corso delle indagini.

I fatti

L'episodio risale allo scorso luglio. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, lo stupro si sarebbe consumato all'interno del locale, in orario notturno. Dopo aver servito alcuni drink alla giovane turista, il 27enne l'avrebbe seguita in bagno e poi costretta a subire un rapporto sessuale. La ragazza avrebbe tentato invano di opporre resistenza.

La denuncia

Il giorno seguente, la giovane ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, sottolineando che si era anche premurata di chiudere la porta della toilette. " Improvvisamente si è avventato su di me . - ha raccontato la vittima - Ho visto i suoi pantaloni abbassati... non c'era affatto il mio consenso... non ho prestato il mio consenso ".

Le indagini

Le indagini, avviate dopo la denuncia-querela sporta dalla turista, hanno consentito di acquisire molteplici elementi a carico del presunto autore della violenza sessuale. In primis il racconto della ragazza, che ha ricostruito con chiarezza la dinamica dell'aggressione, e poi le dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti. Tra gli altri elementi raccolti dai militari vi sarebbero anche i video degli impianti di sorveglianza e l'esito dei rilievi affidati ai carabinieri del Ris di Roma. L'arrestato, fortemente indiziato del reato di stupro, si trova ai domiciliari.