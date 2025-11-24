Neonata ritrovata nel water nel torinese, è viva. S'indaga per tentato infanticidio

Si indaga per un tentato infanticidio a Ciriè, in provincia di Torino. Una bimba neonata è stata ritrovata, ancora viva, immersa nell'acqua del water. La madre, una 38enne, aveva partorito da poco e ha perso molto sangue. Si indaga per ricostruire la dinamica e capire se si è trattato di un gesto volontario.

Da una prima ricostruzione, sembra che la donna abbia partorito accucciata sul water. A fare la scoperta è stato lo zio. La bimba è stata rianimata dal personale dell'ambulanza, portata nel presidio sanitario del paese e quindi all'ospedale Maria Vittoria, a Torino. È in condizioni gravi. Anche la madre è stata trasportata in ospedale per ricevere le prime cure.

Sulla

vicenda indagano i carabinieri. Alle persone che sono intervenute sul posto avrebbe riferito di non essersi resa conto di essere incinta. Il contesto della vicenda è stato definito "difficile" in ambienti investigativi.