Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini non risponde al gip

Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due figli nel giardino dell'abitazione di famiglia a Vignale di Traversetolo, nel Parmense, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Una scelta che il difensore della ragazza, l'avvocato Nicola Tria, ha definito " tecnica " e, dunque, ipoteticamente in linea con la strategia difensiva. " Questo non significa che in un altro momento non possa rendere dichiarazioni o sottoporsi a interrogatorio ", ha puntualizzato il legale.

L'avvocato di Petrolini: "In questa storia manca qualche pezzo"

Petrolini, che si trova agli arresti domiciliari, risponde formalmente di omicidio premededitato e occultamento di cadavere del neonato partorito lo scorso agosto e di soppressione di cadavere del bimbo nato a maggio del 2023. Questa mattina, attorno all'ora di pranzo, la giovane è arrivata in tribunale a Parma assieme al suo avvocato. Camicia bianca, jeans chiaro e scarpe da ginnastica, si è parata il volto con alcuni fogli nel tentativo di schivare i flash dei fotografi. Al termine dell'udienza, durata pochi minuti, il legale ha risposto alle domande dei cronisti. " Credo che abbia fornito un contributo per nulla irrilevante per la ricostruzione dei fatti ", ha precisato il difensore in riferimento all'assistita. Tria ha anche ammesso che, a parer suo, " in questa storia manca qualche pezzo ", senza dettagliare ulteriormente la risposta.

"No a processi paralleli sui media"

La vicenda riguardante Chiara Petrolini, trapelata agli organi di stampa a inizio settembre, ovvero alcune settimane dopo il ritrovamento del primo neonato, ha suscitato grande clamore mediatico. " Io non ho intenzione di partecipare a processi paralleli sui media, non ho intenzione di anticipare scelte o strategie difensive; - ha detto l'avvocato della 22enne - Io credo, e ne sono fermamente convinto, al di là del vostro lavoro (dei giornalisti, ndr) e del clamore mediatico che in questo momento c’è su questa vicenda, che i processi si facciano in tribunale, l’unico luogo, esclusivamente, in cui si accertano le responsabilità e si ricostruiscono i fatti ".

La nota della Procura

Sulla ipotetica mediatizzazione della vicenda e le tempistiche relative alla diffusione della notizia, è intervenuta la Procura con una nota a firma del procuratore capo Alfonso D'Avino. " Nessu atteggiamento di indulgenza nei confronti di Petrolini - si legge nel comunicato - avendo per lei chiesto, per ben due volte, la misura cautelare più grave, con ciò dimostrando il massimo rigore nell'applicazione della legge e nella gestione giudiziaria del caso ".

La Procura di Parma può ritenersi soddisfatta (ci lasci passare l'espressione) per aver garantito, per circa un mese, la tranquillità e la serenità alla giovane protagonista della vicenda di Traversetolo

E infine, conclude la nota: "".