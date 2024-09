"Volevo quel figlio", ma cercava come abortire. Tutte le bugie di Chiara Petrolini

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Il doppio volto di Chiara

" Io volevo quel figlio ". Lo ha detto Chiara Petrolini agli inquirenti, la 22enne di Traversetolo accusata di aver partorito e ucciso i suoi figli. " Li ho sotterrati in giardino per averli vicino ", ha spiegato tra le lacrime. Una versione che, secondo chi indaga, stride con quanto emerso dagli accertamenti investigativi e, in particolare, dalle ricerche che la ragazza faceva sul web su " come avere un aborto ". Per la procura la giovane " avrebbe portato avanti la gravidanza con l'obiettivo di sopprimere il proprio figlio ".

Il doppio volto di Chiara

Studentessa al secondo anno di Scienze della Formazione, Chiara raccontava a tutti di amare i bambini e che le sarebbe piaciuto diventare presto mamma. Frequentava l'oratorio e lavorava come baby sitter per alcune famiglie di Traversetolo. Eppure, nel buio della sua solitudine, pensava a come disfarsi del bambino che portava in grembo.

Non mostra mai, nemmeno una volta, la voglia di voler crescere il proprio piccolo ma che anzi pensa sempre di sopprimerlo

", ha detto ieri il procuratore capo della Procura di Parma Alfonso D'Avino. Lo ha fatto per ben due volte, a distanza di appena un anno tra una gravidanza e l'altra.