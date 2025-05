Omicidio di Garlasco, nel canale trovato anche un martello

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la segnalazione di un supertestimone, il "caso Garlasco" sembra aver avuto una nuova svolta. Questa mattina i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Andrea Sempio e quella di due suoi amici che l'uomo, amico del fratello di Chiara Poggi, ha sentito quella mattina. I tre all'epoca dei fatti erano poco più che diciottenni. Ma oltre alle perquisizioni domestiche c'è stato anche il dragaggio di una roggia che scorre nei pressi della ferrovia a Tromello, non distante da Garlasco. Ed è proprio dragando il canale che sono emersi alcuni oggetti attualmente al vaglio degli investigatori, tra i quali un martello.

Sono trascorsi 18 anni dall'omicidio Poggi e il supertestimone ha aspettato così tanto tempo prima di parlare e di indicare il canale come possibile luogo in cui cui si sarebbe potuta trovare l'arma del delitto. Da fonti vicine alle indagini si apprende che sarebbe stato trovato più di un oggetto compatibile con quanto si cercava. Al momento è l'unico particolare emerso dal riserbo degli inquirenti, che invitano alla prudenza perché potrebbe trattarsi di oggetti di uso comune. Inoltre, quel canale non veniva dragato da prima del 2007, quindi non è ancora noto da quanto tempo quello che è stato trovato si trovasse nel canale. L'attrezzo è stato trovato proprio nei 300 metri in cui si concentrate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco.

Le analisi del medico legale hanno sempre sostenuto che le ferite sul corpo di Chiara fossero compatibili con un martello ma dovranno essere condotte indagini approfondite su quello trovato nel canale: per il momento non ci sono collegamenti diretti e non ci sono indicazioni che si tratti dell'arma del delitto. Dovranno essere effettuate le analisi per le eventuali verifiche di compatibilità. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno utilizzato il metal detector per effettuare la ricerca, durante la quale è emerso anche il bracciolo di una sedia in ferro, tra le altre cose.

Non è statp invece trovato alcun attizzatoio da camino, l'attrezzo che il testimone ha dichiarato di aver visto gettare nel canale. Tuttavia, la famiglia Poggi ha negato che dall'abitazione manchi quello strumento da camino.