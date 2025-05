Il dna, lo scontrino, gli amici, l'attizzatoio: tutte le domande su Garlasco

Da diciotto anni il delitto di Garlasco suscita clamore e interrogativi, nonostante la condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi, ritenuto dalle sentenze l'unico responsabile dell'uccisione della 19enne Chiara Poggi, nell'agosto del 1997. Oggi è andata letteralmente in scena la svolta destinata a lasciare il segno e a deviare per sempre l'opinione pubblica sul caso. Nuovi elementi, dopo i risultati del confronto del dna di Andrea Sempio, indagato "bis" dell'omicidio della ragazza, vengono valorizzati dagli inquirenti. Ed ecco che anche i familiari del giovane, amico di Marco Poggi, fratello della vittima, e gli amici del ragazzo di allora, oggi vengono perquisiti e sottoposti alla pressione sia mediatica che giudiziaria. Che cosa sappiamo finora.

Lo scontrino e le chiamate mute

Lo scontrino di un parcheggio di Vigevano è da sempre uno degli elementi che hanno destato sospetti su Sempio. Fu esibito ai carabinieri il 4 ottobre 2008, cioè 13 anni dopo il delitto. Lo aveva conservato per anni, ed esibito ai carabinieri durante la prima indagine a suo carico, forse perché da lui ritenuto la prova di un alibi di ferro. Il giovane si sarebbe trovato con la sua auto parcheggiata, in orari compatibili con la morte, a ben 16 chilometri dalla villetta dove fu uccisa la ragazza. Anche se poi il medico legale, grazie ad accertamenti successivi, spostò l'ora del decesso indietro di un'ora e mezza, cioè tra le 9.12 e le 9.35. L'orario sul tagliando invece indicava le 10.18 del 13 agosto 2007. Un altro elemento sono tre chiamate mute, tra il 7 e l'8 agosto 2007, arrivate in via Pascoli, cioè a casa di Chiara, nei giorni precedenti al delitto. Secondo gli inquirenti, a telefonare al fisso fu proprio Sempio, pur sapendo che l'amico Marco era da giorni in vacanza, mentre la Poggi era rimasta a Garlasco.

L'attizzatoio

Un testimone avrebbe dato indicazioni su dove è stata buttata l'arma del delitto di Garlasco, che non è mai stata ritrovata. Si tratterebbe di un attizzatoio, cioè un utensile per il camino. I vigili del fuoco lo stanno cercando a Tromello, in un canale. L'utensile fu sequestrato ad Alberto Stasi, anche se mai analizzato. Già un altro testimone che poi ritrattò le sue dichiarazioni rese ai carabinieri, aveva parlato poco dopo il delitto di una ragazza che si sarebbe allontanata in bici da via Pascoli e "che aveva nella mano destra un piedistallo tipo da camino-canna da fucile con in testa una pigna". Secondo un dipendente dell'Asm la donna, a bordo di una bicicletta nera che procedeva lentamente e con difficoltà visto il pesante strumento, era Stefania Cappa, cugina della vittima. L'uomo ritrattò e poi venne indagato per calunnia.

Gli amici del fratello di Chiara perquisiti

Da non indagati, sono stati perquisiti la madre, il padre e i due amici del fratello Roberto Freddi e Mattia Capra. A tutti sono stati sequestrati i contenuti di computer e cellulari: facevano parte, con Sempio, della compagnia di amici di Marco Poggi. Anche loro frequentavano la villetta dove è stata uccisa Chiara a quei tempi e i loro nomi compaiono già in una relazione tecnica dei carabinieri dell'8 febbraio 2024, dove viene dichiarato che sono stati acquisiti da parte degli investigatori anche i loro Dna.

La casa di Tromello e il canale

Il canale passato al setaccio si trova dietro la vecchia casa di cortile in via Fante d'Italia a Tromello. In quella casa per anni ha vissuto la nonna delle gemelle Cappa e poi il fratello Cesare, che ci abitava al momento del delitto e che quel giorno era in vacanza in Croazia. Sono impegnati a svuotare il canale i vigili del fuoco del comando di Pavia, presenti nel paese con diversi automezzi. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, a cui la procura di Pavia ha affidato le nuove indagini sull'omicidio. Un residente della zona ha detto ai cronisti presenti sul posto: "Pulisco questo piccolo tratto di canale abitualmente per evitare che si fermino materiali che qualcuno butta o cresca l'erba. Abito qui con mia moglie da circa 33 anni, da quando ci siamo sposati".

Ancora: "Il tratto è in uscita e continua andando verso la strada statale, prosegue per circa 150 metri - afferma - Fino a una decina di anni fa questo canale era di un privato che dopo l'ha ceduto al Comune, l'ultima pulizia completa è di circa 8 anni fa".