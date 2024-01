“Ora cerca la prossima vittima”. L’ira della figlia della ristoratrice contro la Lucarelli

A Sant'Angelo Lodigiano queste sono le ore della rabbia e dello sgomento per la morte di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria "Le vignole", molto nota in paese ma niente di più di un locale di provincia a conduzione familiare. Finita al centro del tritacarne mediatico per il caso della presunta falsa recensione, ieri è stata trovata morta nei pressi del fiume Lambro, probabilmente vittima di suicidio. Non esistono al momento collegamenti ma chi la conosce afferma che non aveva ragioni per compiere il gesto estremo, che gli affari andavano bene e che non c'erano avvisaglie. Tutto è precipitato in pochi giorni e oggi il dolore per questa morte è enorme tra chi la conosceva.

Tra questi ci sono i familiari, chiusi nel proprio silenzio, che giustamente rifuggono qualunque contatto con la stampa. Dal loro punto di vista, infatti, sono stati i giornali a portare Giovanna alla morte, sono stati i giornalisti con le loro pressioni, per lei insostenibili, a convincerla a compiere quel gesto estremo. " L'accanirsi è pericoloso. Grazie 'signora' per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima ", è il messaggio che lancia la figlia della donna dai social, condividendo lo screenshot di una storia Selvaggia Lucarelli. Il messaggio è implicito ma tra le righe quel che la figlia della vittima vuole dire è molto chiaro.