La trascina nel palazzo e la stupra, fermato da un passante. Orrore a Domodossola

Articolo in aggiornamento

Orrore nel Verbano, dove un 26enne di origini senegalesi è stato arrestato in flagranza del reato di violenza sessuale. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre abusava di una donna nel seminterrato di un palazzo. La vittima, in stato di choc, è stata subito soccorsa e accompagnata nel vicino ospedale per gli accertamenti medici. L'aggressore, invece, è stato condotto nel carcere di Verbania, dove si trova tutt'ora recluso.

Lo stupro

La drammatica aggressione si è consumata attorno alle 2 di notte alla periferia di Domodossola, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Lo straniero ha trascinato con forza la donna nel seminterrato della palazzina, non distante dalla stazione ferroviaria, e qui ne ha abusato sessualmente. La vittima ha tentato di respingerlo e chiedere aiuto, ma lui glielo ha impedito.

L'intervento dei carabinieri

Stando a quanto apprende l'Agi, sarebbe stato un turista di passaggio ad allertare una pattuglia della radiomobile. Seguendo un rumore sospetto, i militari sono riusciuti a raggiungere il locale in cui si stava consumando lo stupro. Quando hanno spalancato la porta del seminterrato, si sono trovati difronte a una scena agghiacciante: l'aggressore era seminudo e stava abusando della donna mentre la teneva ferma per i polsi.

L'arresto

I carabinieri, coadiuvati dai colleghi di un'altra pattuglia della Stazione di Villadossola intervenuta sul posto, hanno subito bloccato lo straniero, che è stato quindi arrestato per violenza sessuale. La vittima, fortemente provata e in lacrime, ha confermato lo stupro. A quel punto i militari hanno allertato il 118 e la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Domodossola per le cure del caso. Mentre l'aggressore, dopo la convalida del fermo, è stato trasferito in carcere.