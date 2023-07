Orrore in spiaggia a Rimini: 47enne con la figlia in braccio palpeggia le bambine

Ascolta ora: "Orrore in spiaggia a Rimini: 47enne con la figlia in braccio palpeggia le bambine"

Avrebbbe molestato e palpeggiato nelle parti intime due bambine di 10 e 11 anni mentre giocavano in spiaggia. È l'accusa nei confronti di 47enne modenese che, giovedì pomeriggio, è stato arrestato dai carabinieri di Rimini con l'ipotesi di reato per violenza sessuale aggravata. Sentite in audizione protetta, le giovani vittime hanno raccontato che l'indagato teneva in braccio la figlioletta quando si è fatto avanti.

I fatti

I due episodi sarebbero avvenuti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Le bambine, 10 e 11 anni, si trovavano su una spiaggia privata di Misano Adriatico, nel Riminese. La prima ad essere molestata sarebbe stata l'unidicenne: ai genitori ha raccontato di essere stata avvicinata dallo sconosciuto mentre giocava con le amichette. " Si è avvicinato quel signore con la bimba in braccio, mi ha fatto tanti complimenti. Ha detto che sono bella ", sarebbero state le parole della ragazzina Le stesse che avrebbe usato anche la bimba di 10 anni che, dopo aver ricevuto le avances di naturale sessuale dal 47enne, è corsa in lacrime dai genitori.

L'arresto del 47enne

I familiari delle due minori si sono rivolti immediatamente ai carabinieri per denunciare l'accaduto. Sentite dagli inquirenti, le bambine hanno confermato di aver subito molestie dallo sconosciuto che, peraltro, le avrebbe avvicinate nell'area giochi della spiaggia usando la figlioletta come esca. Sulla scorta delle testimonianze acquisite, i carabinieri della Compagnia di Riccione, coordinati dal sostituto procuratore di Rimini Luca Bertuzzi, hanno arrestato il 47enne con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Stando a quanto riporta il Resto del Carlino, l'indagato non avrebbe precedenti specifici a suo carico. Oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo alla presenza del magistrato di turno.