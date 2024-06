Si arrampica sul condizionatore e vola giù dal balcone. Morto bimbo di 18 mesi a Pavia

Screen Tg2

Lutto a Pavia per la morte tragica di un bambino piccolissimo, di soli un anno e mezzo. Il piccolo aveva subito nel pomeriggio di ieri 28 giugno 2024 un incidente le cui circostanze sono ancora da chiarire, cadendo dal balcone e riportando diversi traumi.

La caduta

Tutto è accaduto dapprima su un balcone al quarto piano di un condominio e poi nel cortile di due palazzi gemelli della periferia pavese, in via Cascina Spelta nei pressi di viale Lodi, come riporta Today. Qui un bambino, i cui genitori sono originari della Repubblica democratica del Congo, è precipitato da un’altezza di 14 metri finendo nel cortile, dove è stato raggiunto velocemente e tempestivamente dai soccorsi. Il piccolo è stato trasferito, come spiega RaiNews, in condizioni disperate al locale Policlinico San Matteo trasportando anche la madre come accompagnatrice in ambulanza. Mentre il bimbo lottava tra la vita e la morte, già in serata la famiglia sarebbe stata raggiunta da alcuni connazionali residenti a Pavia e hinterland, connazionali che si sono stretti di fronte alla preoccupazione prima e al dolore poi.

I tentativi dei sanitari

Il personale sanitario ha tentato il tutto per tutto al fine di salvare la vita al bambino, ma purtroppo non è stato sufficiente. Entrato in ospedale con un trauma cranico, un trauma polmonare e alcune fratture, il piccolo è stato dapprima trasferito nel reparto di Rianimazione per poi tentare un intervento. Ma appunto tutto questo non è bastato: il bimbo è spirato nonostante le speranze di genitori e soccorritori.

Le circostanze della caduta

Ignote ancora le circostanze della caduta, sulle quali sta indagando la polizia: la dinamica di quello che appare essere a tutti gli effetti un incidente, secondo la questura di Pavia, è ancora da chiarire. Si sa che la madre del bambino era in casa, intenta in faccende domestiche come preparare la cena, al momento dell’accaduto. I vicini sono accorsi intorno al bimbo precipitato, attirati dal forte rumore: gli inquirenti stanno provvedendo anche ad ascoltare appunto gli altri residenti.

La Scientifica ha provveduto ai diversi rilievi di rito.

Si ipotizza che il bambino possa essere salito sul cassone dell’aria condizionata e da lì si possa essere sporto dal balcone perdendo l’equilibrio. Ma non si esclude che la tragedia possa essere avvenuta mentre il piccolo stava giocando.