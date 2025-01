Caltanissetta, auto finisce fuori strada: morta una bimba di 9 anni, feriti i due fratellini

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia sulla strada provinciale 11 per Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove questa mattina un'auto con a bordo una donna e tre bambini si è schiantata.: Ad avere la peggio è stata la piccola Aurora, 9 anni, che è morta qualche ora dopo in ospedale. I due fratellini, di 4 e 5 anni, sono rimasti feriti. La mamma è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Gela.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 11 Gela-Niscemi, all'altezza di contrada Priolo. La donna stava accompagnando i tre figlioletti a scuola quando, a causa del manto stradale reso scivoloso dall'umidità, ha perso il controllo della vettura ed è finita fuori strada.

Le condizioni della bimba di 9 anni sono apparse subito critiche A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione sul posto da parte dei paramedici e il successivo trasporto in ospedale. La piccola è morta a causa dei molteplici traumi riportati a seguito dello schianto.