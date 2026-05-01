Precipita in aereo Ceo di Calzedonia illeso per miracolo

Il presidente del Gruppo Oniverse (Calzedonia) Sandro Veronesi, è stato protagonista di una storia che ha dell'incredibile.
Si è miracolosamente salvato da un incidente aereo nei cieli della Francia il 24 aprile scorso. Veronesi, 67 anni, viaggiava su un aereo da turismo assieme a un 56enne italiano e il velivolo si è schiantato in un campo nel comune Labastide-Villefranche, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania. L'ultraleggero era decollato da Saint-Pierrre-d'Oleron, ma sono emerse difficoltà che hanno costretto il pilota a un atterraggio d'emergenza, utilizzando il paracadute di frenata.
Ed è stato proprio il paracadute balistico di emergenza, dispositivo progettato per rallentare la discesa dell'intero velivolo in situazioni critiche, che ha dato un lieto fine all'avventura. La manovra si è rivelata determinante: il sistema ha attenuato l'impatto al suolo, evitando conseguenze ben più gravi.
Il muso dell'apparecchio si è piantato nel terreno del campo, ma i due italiani sono usciti autonomamente. Nell'impatto hanno riportato solo alcune contusioni e sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati negli ospedali di Pau e di Orthez. Sul posto sono intervenuti 16 vigili del fuoco, oltre alla gendarmeria e ai soccorritori con elicottero e ambulanza. A rendere più tempestivo l'intervento è stata una fortuita coincidenza: una pattuglia aerea della gendarmeria francese, impegnata in un'esercitazione nella stessa area, ha notato l'aereo in difficoltà mentre perdeva quota.I militari hanno immediatamente lanciato l'allarme, avviando le operazioni per individuare il punto di caduta.
Veronesi è il patron del Gruppo Oniverse, con sede a Dossobuono (Verona): è un colosso dell'intimo che controlla, tra gli altri, i marchi Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.