Precipita in aereo Ceo di Calzedonia illeso per miracolo

Il presidente del Gruppo Oniverse (Calzedonia) Sandro Veronesi, è stato protagonista di una storia che ha dell'incredibile.

Si è miracolosamente salvato da un incidente aereo nei cieli della Francia il 24 aprile scorso. Veronesi, 67 anni, viaggiava su un aereo da turismo assieme a un 56enne italiano e il velivolo si è schiantato in un campo nel comune Labastide-Villefranche, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania. L'ultraleggero era decollato da Saint-Pierrre-d'Oleron, ma sono emerse difficoltà che hanno costretto il pilota a un atterraggio d'emergenza, utilizzando il paracadute di frenata.

Ed è stato proprio il paracadute balistico di emergenza, dispositivo progettato per rallentare la discesa dell'intero velivolo in situazioni critiche, che ha dato un lieto fine all'avventura. La manovra si è rivelata determinante: il sistema ha attenuato l'impatto al suolo, evitando conseguenze ben più gravi.

Il muso dell'apparecchio si è piantato nel terreno del campo, ma i due italiani sono usciti autonomamente. Nell'impatto hanno riportato solo alcune contusioni e sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati negli ospedali di Pau e di Orthez. Sul posto sono intervenuti 16 vigili del fuoco, oltre alla gendarmeria e ai soccorritori con elicottero e ambulanza. A rendere più tempestivo l'intervento è stata una fortuita coincidenza: una pattuglia aerea della gendarmeria francese, impegnata in un'esercitazione nella stessa area, ha notato l'aereo in difficoltà mentre perdeva quota.

I militari hanno immediatamente lanciato l'allarme, avviando le operazioni per individuare il punto di caduta.

Veronesi è il patron del Gruppo Oniverse, con sede a Dossobuono (Verona): è un colosso dell'intimo che controlla, tra gli altri, i marchi Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.