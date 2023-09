Pugni e calci in faccia alla donna. La furia dello straniero

Avrebbe aggredito una donna, all'improvviso. L'avrebbe presa ripetutamente a calci e pugni all'addome e al volto, al culmine di una discussione particolarmente accesa presto degenerata. E su queste basi, è quindi stato denunciato con l'accusa di lesioni, a seguito del successivo intervento da parte degli esponenti delle forze dell'ordine. Protagonista di questa vicenda che arriva dall'Emilia - Romagna (da Ferrara, per la precisione) è un cittadino straniero, risultato essere regolarmente residente in Italia a seguito dei controlli effettuati sul suo conto. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio in questione si sarebbe concretizzato proprio nelle scorse ore nel capoluogo ferrarese, nella zona della stazione delle corriere. Sulla base delle ricostruzioni effettuate dalla polizia, l'aggressione sarebbe scaturita al termine di un violento alterco fra i due, nato per ragioni non ancora chiarire del tutto.

I due avrebbero ad ogni modo iniziato a discutere, ma il clima della conversazione si sarebbe surriscaldato nel giro di pochi minuti. Secondo quanto riporta la testata online FerraraToday, lo straniero avrebbe cominciato ad un certo punto ad inveire contro la donna, rivolgendole anche alcune frasi offensive. Per poi passare direttamente dalle parole ai fatti, a quanto sembra: sempre nel corso del confronto, lo straniero avrebbe infatti messo anche le mani addosso all'interlocutrice. Le avrebbe in particolare rifilato una serie di colpi all'addome e in faccia, aggredendola improvvisamente e cogliendola con tutta probabilità di sorpresa. Un'aggressione che non è evidentemente passata inosservata, considerando la successiva segnalazione giunta alla locale questura. A seguito della chiamata, sul posto è quindi arrivata una volante della polizia di Stato. E gli operatori non hanno avuto problemi nel rintracciare la donna, visto che in quel frangente si trovava ancora in quel quartiere.

La vittima dell'aggressione, ancora in lacrime al momento dell'arrivo dei poliziotti, portava oltretutto sul volto i segni delle percosse ricevute, a quanto sembra. Gli agenti hanno quindi provveduto a raccogliere la sua testimonianza, cercando di ricostruire nei dettagli il quadro e la dinamica di quanto accaduto. E sulla base dell'identikit dell'aggressore fornito dalla stessa aggredita, sono riusciti ad individuare nel giro di breve tempo quello che viene considerato il principale indiziato. L'uomo è stato perciò sottoposto agli accertamenti previsti in casi del genere, volti anche a fare luce sulla sua posizione (ed è come detto risultato in regola con il permesso di soggiorno). E al termine delle formalità di rito, è infine stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni.