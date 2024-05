"I soldi a mio marito. Spariti gli abiti insanguinati". Le nuove teorie su Pierina

Una nuova suggestione giunge da “Chi l’ha visto?” in merito all’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023. Un inviato della trasmissione di Rai 3, attirato dal fatto che delle rondinelle abbiano fatto il nido nei pressi del garage dell’anziana - dove c’è la sua auto ferma da quella sera - ha notato che sul sedile del passeggero si trova una bottiglietta d’acqua. L’ha usata Pierina? E, se non c’era solo lei in auto, si può risalire a chi fosse nella vettura attraverso il test del Dna?

Queste domande si aggiungono agli innumerevoli interrogativi che rendono l’omicidio di Pierina, una donna affettuosa e molto religiosa, un vero e proprio giallo. E a questo proposito è stata intervistata la vicina Valeria Bartolucci, che ha ripercorso alcuni momenti cruciali prima e dopo il delitto. “ Da quel giorno la mia vita si è completamente capovolta. Ci siamo ritrovati in una ridda di eventi di cui non avevamo il controllo ” ha spiegato la donna, che si è sentita in un “ frullatore ” per via delle indagini e della stampa.

“ Io non ho elementi per incolpare nessuno, ma rimango dell’avviso che certe cose, certe circostanze avrei preferito che mi fossero state spiegate ” ha esordito Valeria, riferendosi ai 2000 euro che sarebbero stati consegnati dalla nuora di Pierina Manuela Bianchi al marito di Valeria, Louis Dassilva. “ Se in questa consegna, custodia di denaro non c’era nessun secondo fine, perché non mettermi al corrente? Il mio sospetto è che ci sia stato un secondo fine. A saperlo ” ha aggiunto, raccontando che Louis le avrebbe rivelato di aver ricevuto questo denaro in estate.

Valeria ha tenuto inoltre a chiarire una presunta frase pronunciata dal fratello di Manuela, Loris Bianchi, alla morte di Pierina, ovvero: “ Giustizia è fatta ”. “ L’ho sentita da Loris a caldo - ha spiegato - Penso che il corpo di Pierina fosse stato trasferito da alcune ore. Personalmente l’ho trovata una frase agghiacciante. Loris si trovava dentro la nostra abitazione. Io e lui siamo rimasti in casa da soli e lui se n’è uscito con questa frase. Dicendo per l’esattezza: ‘C’è qualcuno che fa giustizia per lei e lei neanche lo sa’. Al che io ho detto: ‘Ma che stai dicendo?’. E lui mi ha detto che “giustizia è fatta’. Sono rimasta di ghiaccio. Poteva non starti simpaticissima ma la morte non si augura a nessuno, a maggior ragione una morte di questo tipo ”.

Loris si era giustificato, affermando di aver pronunciato quella frase perché mirava a scoprire chi fosse l’assassino, ma Valeria non comprende perché l’abbia detto proprio a lei e ricordando che Loris non è un inquirente.

Il giorno prima dell’omicidio di Pierina Louis aveva avuto un incidente ed era stato tradotto in ospedale, con i vestiti insanguinati che erano stati messi dal personale in un sacco. “ A un certo punto mi sono accorta che non c’erano più ” ha illustrato Valeria.

La vicina afferma che a prenderli sarebbe stata Manuela per lavarli, ma poi le sarebbero stati restituiti il giorno dopo - ovvero il 3 ottobre - senza che fossero lavati.