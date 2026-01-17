Quei varesotti razzisti

Detestiamo l'esaltazione dei giustizieri della notte e siamo alieni da facili populismi etno-leghisti. Ma, da lettori di giornali, ci domandiamo: «Esiste ancora la realtà? E i fatti? O esistono solo le narrazioni sulla realtà e sui fatti?».

Ci è capitato di chiedercelo leggendo gli articoli che i grandi quotidiani hanno dedicato alla tragedia di Lonate Pozzolo, comune del Varesotto dove un ragazzo (italiano) ha subito dentro casa, da parte di un altro ragazzo (rom), un tentativo di rapina e una violenta aggressione, cui ha reagito ferendo con una coltellata il ladro. Che è morto dopo che i suoi complici lo hanno scaricato come un sacco di spazzatura davanti a un ospedale.

Delle cronache ci ha colpito che l'aggressore-aggredito è stato raccontato col nome e un generico «rapinatore». Mentre l'aggredito-aggressore con nome, cognome (e non col solito «uomo»), titolo di studio, hobby, indirizzo, fotografie e alcuni curiosi dettagli: il sacco da boxe sul terrazzo - elemento che vuole dirci che ha una passione per la violenza, e quindi figurati se non ha simpatie fasciste... «Vedi, era un razzista...» - e poi i famigliari bifolchi, un popolo «discepolo di birrifici, tatuatori e corse dei cani», l'aquila sul cancello (il Varesotto

è pieno di aquile di pietra sui cancelli)...

Il guaio è che noi siamo varesotti, facciamo palestra, beviamo

birra e scommettiamo alle corse. In tempi in cui la giustizia s'interpreta in base all'etnia, se ci succede qualcosa e c'imbattiamo in cronisti così e in un giudice immigrazionista, ci becchiamo vent'anni. Anche trenta, va.