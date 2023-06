Una sedata, l'altra in clinica: le storie choc delle amiche di Emanuela Orlandi

Ci sono tre storie legate ad altrettante persone che facevano parte della vita di Emanuela Orlandi prima della sua scomparsa, avvenuta il 22 giugno 1983. E che potrebbero aver suggerito a qualcuno di sapere qualcosa di importante sul giallo. Non è dato sapere se a torto o a ragione. Due di queste persone sarebbero attualmente in clinica, la terza vive lontana dall’Italia. Chi sono?

Raffaella Monzi

Quando Emanuela Orlandi scomparve, Raffaella Monzi aveva 19 anni e studiava musica a Sant’Apollinare: la sua versione è davvero molto nota. L’amica affermò infatti che Orlandi avrebbe preso accordi per un volantinaggio per conto di un’azienda di cosmetici, con una paga “importante” per l’epoca e per una ragazzina, ben 375mila lire.

Dopo le rivelazioni, la giovane iniziò a sentirsi pedinata e controllata, anche fotografata, tanto che la famiglia si trasferì dapprima a Bolzano, ma anche lì ci sarebbe stato uno stalker, un certo “ biondino ” che le avrebbe suggerito di seguirlo. I Monzi tornarono a Roma, ma la madre della giovane ricevette una telefonata inquietante, in cui un uomo le diceva: “ Ho visto tua figlia sul treno: è bellissima. La voglio sposare ”. Raffaella Monzi ha 59 anni ed è attualmente ricoverata in una clinica psichiatrica.

Silvia Vetere

Non è andata meglio a Silvia Vetere, che oggi avrebbe 55 anni e all’epoca frequentava la stessa classe di Orlandi al Convitto nazionale. Vetere spiegò agli inquirenti: " Emanuela aveva intenzione di trovarsi un lavoro. Non aveva voglia di studiare e faceva sega a scuola ”. Ai giornalisti spiegò inoltre che Orlandi le avrebbe confidato: “ Non mi vedrete per un bel po’ ”.

Da tempo pare che Vetere soffrisse di problemi di salute e pare che negli anni sia stata sia in rehab per tossicodipendenti sia in strutture psichiatriche. Un cugino, Massimo Festa, ha raccontato al Corriere della Sera: “ Silvia è stata vittima di un ulteriore sequestro, è stata portata in strutture psichiatriche per impedirle di ripetere quel che sapeva su Emanuela Orlandi. Quel che le era stato confidato era scomodo. Per questo è stata prelevata a più riprese, bombardata di farmaci, narcotizzata, annichilita nel corpo e nella psiche ”. Il cugino sospetta che sia stata oggetto di intimidazioni, non la vede da anni e teme sia morta.

Pierluigi Magnesio

Un altro compagno di classe di Orlandi era Pierluigi Magnesio, che oggi vive all’estero e ha una storia un po’ differente. Sembra non parli mai della scomparsa dell’amica, ma c’è chi pensa che sia stato lui a chiamare le prime tre volte a casa degli Orlandi, tanto che gli inquirenti supposero che il giovane potesse conoscere i sequestratori e che abbia agito magari sotto minaccia, forse per depistare.