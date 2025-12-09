Ragazza muore in un cortile a Roma: ipotesi suicidio, indaga la polizia

Una giovane ragazza di 15 anni è stata trovata in stato di agonia e successivamente deceduta all'interno di un cortile condominiale a Roma, in via Val Padana, nel quartiere di Montesacro in zona Conca d'Oro. A scoprire la giovane è stato un residente che ha subito chiamato i soccorsi: secondo quanto appreso, la ragazza sarebbe morta appena dopo l'arrivo dei soccorritori che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'accaduto sta indagando la polizia: al momento non si esclude alcuna pista.

Quali sono i sospetti

Secondo le prime informazioni, la scoperta è stata fatta in mattinata da un uomo residente nel condominio che ha subito chiamato i soccorsi del 118 Ares. La polizia, che ha già effettuato i primi rilievi, fa sapere che si sarebbe lanciata dalla finestra di una abitazione per cause che sono ancora da accertare.

Le forze dell'ordine hanno già iniziato a sentire sia i parenti che i vicini di casa per cercare di fare chiarezza sulle dinamiche di quello che sembrerebbe, quindi, un suicidio. Per adesso, non si conoscono ulteriori informazioni relative al fatto se la giovane si trovasse in cura in qualche struttura specializzata e i motivi che l'avrebbero spinta a questo gesto estremo.