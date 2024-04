Ragazza trovata morta ad Aosta, l'autopsia: "Morta per dissanguamento"

Articolo in aggiornamento...

È morta per dissanguamento la ragazza trovata senza vita venerdì pomeriggio in una chiesetta diroccata di Equilivaz, sopra La Salle, tra Aosta e Courmayer. Stando a quanto rilevato dal medico legale Roberto Testi, incaricato degli accertamenti autoptici, l'emorragia sarebbe legata alle ferite evidenziate sul collo e all'addome della vittima. Serviranno invece alcuni giorni per conoscere l'esito degli esami tossicologici. Intanto la Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio.

L'identità della giovane

L'identità della giovane donna è ancora sconosciuta. Verosimilmente sembrerebbe trattarsi di una ragazza straniera, forse francese, di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Al momento del ritrovamento indossava una felpa beige e dei leggins scuri. Aveva anche un piercing all'ombelico. Accanto al cadavere c'erano un sacchetto di marshmallow e alcuni rifiuti.

Gli inquirenti stanno vagliando le denunce di scomparsa in Italia e all'estero per risalire all'identità della vittima.